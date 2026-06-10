El Mundial 2026 aún no empieza y ya está rodeado de escándalos

Las selecciones de fútbol de Senegal y Uzbekistán tuvieron que someterse a exhaustivos cacheos y dejar que sus pertenencias fueran rastreadas por perros policía una vez llegaron a Estados Unidos para disputar el Mundial, lo que dio lugar a escenas atípicas para ambas expediciones. Las visas de la selección de Irán fueron aprobadas solo unos días antes del torneo, tras meses de incertidumbre. A un árbitro de Somalia se le negó la entrada, y a un jugador de Irak se le interrogó por 7 horas.

Texto: Agencias y RT

Imágenes difundidas en redes sociales revelaron a un agente estadounidense sometiendo a un minucioso registro sobre la pista del aeropuerto de San Antonio (Texas) a Pathé Ciss, jugador del Rayo Vallecano e internacional con Senegal, nada más bajar del avión que trasladó a la selección a Estados Unidos, mientras el resto de componentes esperaban su turno.

Aunque los futbolistas deben someterse a los controles de Inmigración, no es habitual que registros tengan lugar sobre la pista.

La selección de Uzbekistán protagonizó una situación similar cuando sus integrantes descendieron del autocar antes de disputar un amistoso a puerta cerrada contra Países Bajos en Nueva York. Los agentes de seguridad cachearon a los miembros de la expedición uzbeka y les obligaron a dejar sus pertenencias en un lugar aislado para que los perros policía pudieran rastrearlas, antes de permitirles acceder al estadio.

“Me dijeron que eran las reglas, pero al final el control fue solo para nosotros“, dijo a los medios el seleccionador de Uzbekistán, el exfutbolista Fabio Cannavaro, tras el incidente.

Árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan

No es la primera controversia que el Mundial deja en las semanas previas a su inicio.

Las autoridades prohibieron la entrada a un arbitro de fútbol procedente de Somalia que iba a participar en el torneo de selecciones.

El árbitro Omar Abdulkadir Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), fue declarado inadmisible y se le denegó la entrada, según un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en ingles).

Este episodio generó la reacción negativa del Gobierno de Somalia tachó de lamentable la prohibición de entrada al que debía ser el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial y exigió una explicación a Washington y la FIFA.

Jugador iraquí

Asimismo, las autoridades migratorias retuvieron e interrogaron al delantero iraquí Aymen Hussein en el aeropuerto de Chicago durante casi siete horas antes de permitirle el ingreso al país. Al futbolista le habían inspeccionado el teléfono.

Asimismo, el fotógrafo de la selección de ese país, Talal Salah, había sido retenido durante más de diez horas, sometido a registros similares y finalmente se le había denegado la entrada a Estados Unidos.

Selección de Irán

Por otra parte, el combinado iraní ha enfrentado varios desafíos por parte de las autoridades estadounidenses que pusieron en riesgo su participación, en medio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Las visas para la selección fueron aprobadas solo unos días antes del torneo, tras meses de incertidumbre. No obstante, los futbolistas iraníes enfrentarán restricciones sin precedentes: no se les permitió pernoctar en territorio estadounidense y tuvieron que trasladar su concentración de Arizona a Tijuana (México).

Asimismo, la Federación de Fútbol de Irán acusó a Estados Unidos de obstaculizar la asistencia de sus aficionados tras revocarles la asignación de entradas para los partidos de la primera fase.