Reinaugurado el Teatro Ateneo de Maracay con la obra “Petróleo”

En el Día Internacional del Teatro fue reinaugurado el emblemático Teatro Ateneo de Maracay, espacio cultural patrimonial de la ciudad que vuelve a abrir sus puertas al pueblo aragüeño tras un proceso de recuperación.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Elina Tineo)

“Estamos dispuestos y abiertos a mostrar toda la variedad de las expresiones culturales que tiene Aragua, nuestra identidad y venezolanidad”, expresó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, en compañía de autoridades de la entidad, cultores, creadores y representantes del Poder Popular.

Señaló, que este remodelado recinto cultural cumplirá próximamente 100 años, por lo que invitó a la población celebrar por todo lo alto este acontecimiento “como un momento especial para el pueblo aragueño”.

“Extraordinario lo que hoy estamos presenciando en Maracay para nuestra cultura, que tiene hoy un teatro abierto, gracias al trabajo que hace posible nuestro presidente Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernación de Aragua liderado por Johana Sánchez y todos los que han contribuido, porque esto se hace en colectivo y para el colectivo. Este teatro ahora tiene las luces y el telón arriba”, destacó el ministro.

Un espacio para el reencuentro de las artes escénicas

Por su parte, la gobernadora del estado Aragua, Johana Sánchez, manifestó su alegría luego de una década con este espacio cultural con sus puertas cerradas y que ahora servirá para diversas actividades teatrales, danza y reivindicación de la identidad del aragüeño.

“Hemos avanzado en el desarrollo de los hechos culturales, el compromiso siempre va a ser con la colectividad”, detalló.

La gobernadora también se sumó al agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, quien envió los recursos necesarios para la restauración del espacio, así como a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a quien calificó como “una mujer con profundo arraigo a la cultura venezolana”.

La jornada estuvo marcada por la presentación de diversas agrupaciones artísticas como Danzas Aragua, Danzas Expresión Criolla, Danzas Nacionalistas Arnaldo Rengifo y el colectivo de Burras y Burriquitas, quienes ofrecieron una antesala cultural.

Como parte de la programación inaugural, se llevó a escena la obra “Petróleo” de la Asociación de Teatro de Aragua (Asotea), destacando el talento regional y el fortalecimiento de las artes escénicas.

La reapertura de este histórico recinto, fundado en 1926 y considerado patrimonio cultural de la nación, marca un hito para el fortalecimiento de las artes escénicas en el estado Aragua y de Venezuela que reactiva un espacio para la creación, el encuentro y la identidad cultural.