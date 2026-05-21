Venezuela celebró el Día Mundial de la Diversidad Cultural

Al ritmo de las manifestaciones que consagran la identidad nacional, este jueves 21 de mayo se celebró el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo en los espacios del Centro de la Diversidad Cultural (CDC), en Caracas. En la jornada, se reafirmó el compromiso con la defensa del patrimonio cultural venezolano para la preservación de la soberanía.

Texto: Claudia Hernández / Fotos: Mónica Sánchez

Cultores, autoridades y el público en general se sumaron a esta jornada festiva que ofreció un recorrido por la geografía de las tradiciones venezolanas. El encuentro contó con las presentaciones de los Diablos Danzantes de Turiamo, la Parranda de San Juan de La Vega, la Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, los Cantos de Trabajo del Llano, el Joropo Coloniero, los Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua y los Sones de Negro o Tamunangue.

“Nosotros celebramos la cultura siempre y, con más énfasis, cuando nos encontramos con nuestros patrimonios vivos, que están aquí presentes para celebrar la vida, la patria y la humanidad entera”, indicó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal.

El titular de la cartera de Cultura hizo un llamado a proteger la venezolanidad y las tradiciones ancestrales de las influencias foráneas. “Tenemos que estar bien unidos en esa tarea por mantener nuestra identidad”, subrayó.

En ese sentido, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, resaltó que la identidad cumple un rol fundamental en la defensa de la independencia y la soberanía del país. “Hoy no está en debate quiénes somos, sino quiénes vamos a ser (…). Hoy estamos dando un paso inteligente para resguardar el ser y el patrimonio venezolanos. La independencia plena se juega en lo cultural”, indicó.

Por su parte, el presidente del CDC, Benito Yrady, destacó la trascendencia de esta fecha y ratificó el compromiso institucional con la salvaguardia de las manifestaciones que se transmiten de generación en generación. “Este día nos pertenece a todos. Cuando tengamos conciencia de la riqueza y del patrimonio vivo que existe en cada uno de los 335 municipios del país, habremos ganado una gran batalla”, señaló.

Asimismo, Yrady adelantó que Venezuela entregará ante la UNESCO su expediente patrimonial número 15 para su futura evaluación. “El recorrido de las manifestaciones venezolanas para ingresar a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ha sido posible porque el pueblo creador nos ha dado las herramientas para cumplir con los requerimientos exigidos”, dijo.

Durante el evento, se anunció que el CDC y la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson (UNEMSR) han establecido una alianza para difundir los conocimientos sobre el patrimonio venezolano en las aulas. Para ello, se prevé la conformación de mesas de trabajo donde se impulsará la formación de maestros en todo el territorio nacional.

Como parte de la jornada, se inauguró la exposición “Sabiduría Originaria en Venezuela”, una muestra fotográfica de Rafael Salvatore, quien retrata la cultura y cosmovisión de más de diez pueblos indígenas del país.

“Mi trabajo es una forma de hacer patria. La patria está en la cultura y en la diversidad que nos une. Con la fotografía busco reflejar de dónde venimos y hacia dónde vamos”, expresó Salvatore.

La actividad también contó con la presencia de la alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador, Carmen Meléndez; la viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean; el viceministro de Diversidad e Identidad Cultural, Ignacio Barreto; la rectora de la UNEMSR, Belkis Bigott, entre otras autoridades del ámbito cultural y educativo.

Con esta iniciativa, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura reafirma su compromiso con la implementación de políticas orientadas al reconocimiento, la salvaguardia y la difusión de la identidad nacional de la mano con el pueblo cultor.