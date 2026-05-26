‎Inauguran la Casa Pulpería de Ezequiel Zamora en el 304 ° aniversario de Villa de Cura

Con un ambiente impregnado de orgullo histórico se inauguró la Casa Pulpería del General del Pueblo Soberano “Ezequiel Zamora Correa”, en conmemoración de los 304 años de la fundación de Villa de Cura, en el municipio Zamora, estado Aragua. La jornada comenzó con una sesión solemne en la que se otorgó la Orden “Ciudad de Villa de Cura” a destacados personajes de la región para reconocer sus contribuciones al desarrollo social.

Posteriormente, se efectuó un recorrido por esta emblemática casa, liderado por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez; la alcaldesa del municipio, Anahís Palacios; el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto; la presidenta del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), Dinorah Cruz; y representantes del poder popular. Juntos, exploraron los diferentes espacios donde se exhiben documentos históricos de Zamora y algunas armas utilizadas durante la Guerra Federal.

‎Un espacio para la memoria y la identidad

El viceministro Barreto destacó la importancia de este acontecimiento: “Esta instalación es un espacio de memoria. Los espacios de memoria son fundamentales para fortalecer la identidad, lo que hemos llamado la venezolanidad. A medida que conocemos más nuestra historia y nuestros referentes entendemos de dónde viene ese espíritu indestructible del pueblo venezolano.”

Asimismo, calificó este momento como estelar en la historia de la ciudad al inaugurarse la casa de Ezequiel Zamora, una recreación histórica del sitio donde se encontraba la pulpería del general. Resaltó que, gracias a los lineamientos del Instituto de Patrimonio Cultural, se logró levantar esta hermosa infraestructura que no solo se convierte en un museo para la ciudad sino también en un espacio de esparcimiento para el pueblo de Villa de Cura, donde historia, memoria y cultura convergen.

Barreto también recordó que, con “la llegada del comandante Hugo Chávez Frías el pensamiento de Ezequiel Zamora estuvo en la boca de todo el pueblo” y subrayó la relevancia de preservar y valorar la memoria histórica de Venezuela.

La gobernadora del estado, Joana Sánchez, destacó que han sido 365 días de ardua gestión: “Todos los días trabajamos en una articulación real y sincera entre las tres instancias del gobierno y el poder popular que siempre ha ido avanzando y perfeccionándose. No estamos gobernando solo en la cotidianidad; buscamos un equilibrio perfecto para abordar todas las aristas de las siete transformaciones, incluyendo la cultura y la educación”. ‎

Recorrido por la historia

Durante el recorrido, los asistentes pudieron disfrutar de la sala 1 titulada “Pensamiento Civil”, que abarca el período de 1817 a 1847. Esta sala explora los orígenes de Zamora, desde sus primeros años en Cúa hasta su formación como comerciante y pensador en Villa de Cura. Así se resalta la consolidación de su ideología igualitaria y su inmersión en la revolución campesina bajo el lema “Tierra y hombres libres”.

La sala 2, “El Guerrero Federal”, comprende el período de 1848 a 1860. Documenta su ingreso a las filas militares, su liderazgo magistral en la Guerra Federal (1859), la brillante victoria estratégica en la Batalla de Santa Inés y el cierre de su campaña hasta su trágico e inmortal final en San Carlos.

Además, los asistentes pudieron disfrutar de una réplica del último ejemplar de “El venezolano”. El evento culminó con la develación de una estatua en el patio central en honor a este ilustre héroe, Ezequiel Zamora.

María Elena Romero, una de las participantes de la actividad, enfatizó la importancia de rescatar la venezolanidad y destacó la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan y valoren el legado de figuras históricas que han dejado su huella en esta tierra.

Villa de Cura, “Puerta del Llano”

Esta histórica ciudad, fundada en 1722 por Don Juan de Bolívar y Martínez, abuelo de Simón Bolívar, es la capital del municipio Ezequiel Zamora en el estado Aragua. Originalmente conocida como Villa de San Luis de Cura, su economía inicial se basaba en la agricultura y la ganadería. Además, se comerciaba con grandes casas exportadoras de café de la época.

En el transcurso de la Guerra Federal, en el siglo XIX, el líder campesino Ezequiel Zamora utilizó la zona como bastión de lucha. Posteriormente, Villa de Cura llegó a ser la capital del antiguo y efímero estado Guzmán Blanco que agrupaba a Aragua, Guárico y Miranda.Considerada la cuna del alma llanera, Villa de Cura es también la tierra natal de Rafael Bolívar Coronado, autor de la célebre letra del joropo “Alma Llanera”.