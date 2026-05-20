El MUVA abre sus bóvedas secretas: Ministro de Cultura encabeza la inauguración de tres exposiciones que reescriben la memoria artística de Venezuela

El Museo de Arte de Valencia (MUVA) encendió sus motores para la nueva temporada artística con una triple inauguración que no solo abrió sus salas, sino también sus reservas más celosamente guardadas. Las exposiciones “Inventario II: Bóvedas Abiertas”, “Legado y trascendencia” y “Hitoto: el cuerpo y la forma” fueron presentadas oficialmente en un acto encabezado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien celebró el poder de la reinterpretación histórica.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC / Fotos: Roiner Ross

El evento, que tuvo lugar este martes, contó con la presencia de la viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean; la primera dama del estado Carabobo, Nancy de Lacava, y el director del Gabinete de Cultura de la entidad, Luis Salvador Feo. Las autoridades recorrieron las siete salas del recinto, destacando la alta afluencia de público que, según datos del museo, colmó las expectativas del primer día.

El valor de la memoria y la academia

La muestra principal, “Inventario II: Bóvedas Abiertas” (Salas 2, 3 y 4), representa una de las propuestas más audaces del museo en años recientes. Se trata de una curaduría que extrae obras resguardadas en depósitos, permitiendo al público una mirada inédita a piezas que suelen permanecer ocultas por falta de espacio o conservación . Ante estas obras, el ministro Raúl Cazal reflexionó: “Hoy podemos revivir nuestra historia, podemos estar presentes con una mirada nueva de nuestras artes plásticas. Esta es la expresión más importante de nuestra cultura viva” .

En paralelo, la sala 5 y 6 alberga “Legado y trascendencia”, una revisión histórica de la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena. Esta institución, que celebró recientemente más de siete décadas formando talentos, dialoga con el presente a través de obras de sus maestros y egresados . El ministro Cazal subrayó el rol de la escuela como semillero de “la expresión de este tiempo y del futuro”, en sintonía con los esfuerzos del ministerio por visibilizar el talento joven, como se evidenció en exposiciones previas como “Re-inventario” realizada por estudiantes universitarios .

Escultura contemporánea y el sello de la ciudad

La jornada se completó con “Hitoto: el cuerpo y la forma” (Sala 7), del artista Edgar Alvarado León, una exploración del volumen y la expresión humana utilizando técnicas mixtas que van más allá de la escultura clásica. La viceministra Mary Pemjean destacó la “diversa y grandiosa cultura venezolana” presente en la sala, agradeciendo a la ciudad por su respuesta masiva: “Valencia es una ciudad que ama la cultura y el arte” .

Con estas inauguraciones, el MUVA consolida su papel como un espacio de encuentro intergeneracional. Las salas estarán abiertas al público de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., ofreciendo una programación que incluye visitas guiadas para colegios y conversatorios con los curadores durante las próximas semanas.