GAN inauguró exposición “Lo que dejo atrás” de Rebecca Martínez Vásquez

La Galería de Arte Nacional (GAN) culminó con éxito sus propuestas expositivas del primer trimestre del año, con la inauguración de la exposición “Lo que dejo atrás”, de la artista Rebecca Martínez Vásquez.



En “Lo que dejo atrás”, la artista apuesta por un lenguaje “Naif”, donde la honestidad radical manda sobre la estética. En la muestra, se aprecia una tensión constante entre el orden y el caos, por lo que, utiliza la línea negra como un ancla emocional humana y vulnerable que delimita sus tesoros frente a la violencia de un color saturado que resalta las emociones.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, mencionó que este tipo de inauguraciones son de gran valor, ya que denota la capacidad de movilización de los venezolanos.

“La Galería de Arte Nacional ha tomado un vuelco diferente. Actualmente, podemos ver cómo las diversidades de estilos artísticos pueden hacer vida en el mismo espacio. Lo hemos hecho más popular, más cercano. (Esta exposición) Nos hace entender que podemos realizar lo que soñamos”, puntualizó el titular de la cartera de Cultura.

La presidenta de la Fundación Museos Nacionales, Mary Pemjean, expresó su satisfacción al poder albergar está exposición en los espacios de la Galería de Arte Nacional.

“Inauguramos la exposición de Rebecca Martínez Vásquez, que nos brinda una exhibición de surrealismo emocional. Rebecca decidió hacer del arte una manera de expresión en la que pudo mostrar toda la emocionalidad que siente desde la ventana de un avión, donde ella ve pasar su vida y lo que le espera en su futuro”, aseveró Pemjean.

Esta propuesta cultural surgió del desprendimiento. Es el proceso de la artista para racionalizar su duelo migratorio, en el que se imaginó viendo a través de la ventana del avión sus tesoros mas preciados convertidos en simbología surrealista.

La artista homenajeada refleja en el seriado expuesto que el color es fundamental. Debido a que no busca la armonía de forma tradicional, sino la crudeza. El color se presenta como el clima emocional de la obra, no es decorativo, es el peso de lo que se siente. Por su parte, la saturacion extrema, es la manera de representar ese conflicto de emociones que genera tener que “arrancarse de la patria”, por tanto, no es tenue ni limpio.

Con emotividad palpable, Rebecca Martínez Vásquez, afirmó “al exponer estas piezas también suelto el miedo a la imperfeccion y el miedo a fallar. Dejo mis raíces expuestas en las paredes de la Galería de Arte Nacional como un acto de vulnerabilidad y las dejo aquí para poder plantarme con fuerza en otro lugar” aseveró la artista.

Martínez Vásquez agradeció el trabajo realizado por el equipo de la Galería de Arte Nacional. Asimismo, expresó sentirse “abrumada” al ver su trabajo exhibido en un recinto de envergadura como es la GAN.

“Esto me hace sentir que el arte que se concentra en el sentir puro y honesto, no sólo lo intelectual, tiene un espacio aquí. Es abrumador darme cuenta que todas las palabras que no he podido decir y que he tenido trancadas en la garganta en este proceso estan colgadas en las paredes de un lugar tan importante como éste. Siento que esto significa que el estilo “Naif” y vulnerable es un lenguaje válido y potente” concluyó la artista.