Inspeccionan rehabilitación de Iglesia de San Luis Rey en Villa de Cura

Un equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) realizó una visita de inspección para evaluar los avances en la rehabilitación de la Iglesia de San Luis Rey, ubicada en el municipio de Zamora, estado Aragua. ‎La comitiva estuvo liderada por el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto, acompañado por la presidenta del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), Dinorah Cruz; la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el director del gabinete cultural del estado, Rommel Ramírez.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Roiner Ross)

‎Durante la visita, Barreto destacó la importancia de recuperar este espacio patrimonial, proceso efectuado bajo la supervisión del IPC y el apoyo del Gobierno Bolivariano, la Alcaldía de Villa de Cura y otros actores locales. “Todo espacio patrimonial que sea intervenido debe contar con el permiso y la inspección del IPC, como corresponde”, afirmó.

‎En ese sentido, Dinorah Cruz enfatizó la necesidad de realizar una inspección al detalle de estos trabajos. “Es fundamental que la restauración de elementos históricos se realice con base en investigaciones de campo adecuadas”, indicó.

Durante la inspección, se reportó el hallazgo de ventanas que habían estado completamente tapiadas, lo que requerirá una evaluación cuidadosa para determinar su restauración y reinstalación.

‎Cruz también agregó que los pigmentos utilizados en los trabajos de restauración deben coincidir con los tonos originales del altar, a fin de que la edificación mantenga su autenticidad histórica. ‎”No podemos permitir falsos históricos; por ello, es esencial que los trabajos de restauración sean respaldados por un equipo multidisciplinario de arquitectos, ingenieros, antropólogos y arqueólogos que dé una lectura histórica precisa de la edificación”, advirtió Cruz.

‎El arquitecto encargado del proyecto, José Pulido, detalló el meticuloso proceso de investigación histórica y estética llevado a cabo antes de intervenir la infraestructura. Tras agradecer el constante acompañamiento del Gabinete de Cultura regional, Pulido resaltó el trabajo conjunto realizado con la antropóloga Judy Heredia.

‎”Hemos descubierto juntos elementos ocultos; desde grietas en las paredes, hasta ventanas que no conocíamos. Además, hemos realizado calas –pequeños raspados superficiales– para identificar los colores originales de la edificación”, comentó.

‎Pulido también destacó el invaluable aporte de la tradición oral en este proceso. “Nos hemos entrevistado con personas mayores de la comunidad, quienes nos han proporcionado información valiosa. Por ejemplo, descubrimos que las cúpulas, que se pensaban pintadas de ocre, en realidad siempre fueron doradas. Esta investigación es fundamental para garantizar que la restauración cumpla con los estándares del IPC y no se distorsione la memoria histórica”, agregó.

‎Finalmente, el viceministro Barreto afirmó que tanto la recreación histórica de la casa de Ezequiel Zamora (recientemente completada) como la recuperación de esta iglesia, son ejemplos de buenas prácticas. “Estos casos deben servir de modelo para otras entidades regionales y autoridades municipales. Es crucial que las iniciativas, aunque nazcan de la buena fe, se realicen con la asesoría adecuada del IPC y de profesionales que garanticen la fidelidad a nuestro patrimonio cultural material recuperado”, concluyó.