Venezuela y China fortalecen cooperación cultural con agenda conjunta de trabajo

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, sostuvo un encuentro de trabajo con el embajador de la República Popular China acreditado en la República Bolivariana de Venezuela, Lan Hu, en el que se abordaron temas prioritarios vinculados al fortalecimiento de la cooperación cultural bilateral.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Elina Tineo)

La reunión se desarrolló en un ambiente de cordialidad y alto nivel político, reafirmando la solidez de las relaciones entre ambos países, sustentadas en principios de respeto mutuo, complementariedad y construcción de una agenda común en materia cultural.

En este sentido, ambas autoridades coincidieron en la importancia de profundizar los mecanismos de intercambio artístico, traducciones literarias, la promoción de las industrias culturales y creativas, así como el impulso de proyectos conjuntos orientados a la preservación del patrimonio y el diálogo intercultural.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en una agenda de trabajo conjunta que permita materializar iniciativas concretas en el corto y mediano plazo, orientadas a dinamizar el intercambio cultural y consolidar a la cultura como un pilar estratégico dentro de la relación bilateral entre ambas naciones.

Las relaciones culturales entre Venezuela y China revisten una importancia estratégica. Ambos países han fortalecido vínculos que promueven el entendimiento intercultural y la cooperación en diversas áreas, consolidando una relación que trasciende lo político y económico para afianzarse en el reconocimiento de sus riquezas culturales.