Marco Cárdenas se presenta en el Museo de Bellas Artes con “El oficio de la imagen”

Este sábado 21 de marzo, Raúl Cazal, ministro del Poder Popular para la Cultura, inauguró en el Museo de Bellas Artes (MBA), en Caracas, la exposición “El oficio de la imagen”, del artista plástico zuliano Marco Cárdenas. La muestra comprende un total de 31 obras que destacan la sensibilidad del creador en el arte de la xilografía (grabado en madera).

Prensa MPPC (Texto: Ulises Briceño / Fotos: Gustavo Quintana)

“Estos espacios los he recorrido durante mucho tiempo, son siempre los espacios de la vida. Aquí, con Marco Cárdenas, vamos a ver esa forma diversa que tenemos de expresar nuestro sentir y nuestra identidad que es lo que nos ha hecho de esta forma, de esta fibra”, destacó el titular de Cultura.

Asimismo, subrayó la diversidad, la memoria y la resistencia cultural del país. “Estamos hoy en un país en calma, en paz, que tiene todas las capacidades, que piensa a futuro pero también tiene su pasado y más de cinco siglos de lucha. Todas estas artes contribuyen a mostrarle al mundo que estamos en resistencia, que vamos a seguir pensando y creando”, indicó el ministro.

Cazal resaltó al MBA como espacio para el encuentro y la visibilización de la creación artística nacional. “Este museo está pensado para mostrar la identidad, para entendernos, reflexionar y comprender que todo está unido, que no solamente son las artes plásticas”.

En ese sentido, indicó que se está mostrando la obra de artistas de todo el país en este recinto. “Estamos trayendo artistas y creadores, y queremos también que los de Caracas vayan a las regiones”, detalló.

Por su parte, la viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean, indicó que la muestra se expone con la finalidad de que la población conozca y reconozca la obra de Cárdenas, uno de los pocos artistas dedicados a la xilografía.

Marco Cárdenas es un artista marabino con una trayectoria iniciada a principios de los años 80. Ha participado en numerosas bienales y exposiciones internacionales, obteniendo premios en países como Canadá, España, Estados Unidos y Francia.