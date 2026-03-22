Cotrain cumple 50 años en la formación audiovisual con sello venezolano

Este sábado 21 de marzo, la comunicación alternativa y el cine documental de la mano de la Comunidad de Trabajo e Investigación, Cotrain, celebró 50 años de labor ininterrumpida con una muestra de tres documentales sobre historia de Venezuela, en la Sala de la Cinemateca Nacional en Bellas Artes.

Prensa MPPC (Texto: Ulises Briceño / Fotos: Gustavo Quintana)

La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien destacó la figura de la mujer en la trayectoria de Cotrain. “Existe una importante participación de la mujer en Cotrain, y eso nos hace felices (…) Liliane Blaser y Lucía Lamanna, además de todos los compañeros que allí se formaron hacen su trabajo con pasión. Cotrain es símbolo de resistencia, de lo que tiene que hacer todo documentalista, no en vano llega a cincuenta años, inclusive transformando el discurso”, agregó.

Cazal resaltó que Cotrain hace trayectoria del discurso audiovisual, con otra manera de ver lo que es la realidad. “Ese es el papel del cine. Eso es Cotrain”, puntualizó.

En ese mismo sentido, Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, indicó que “hoy la casa de los cineastas (Cinemateca Nacional) inicia la celebración de cincuenta años de Cotrain. Soy hijo de Cotrain. Todo lo que hago profesionalmente tiene un poquito de Cotrain, un poquito de Liliane Blaser y mucho de su impronta como creadora de cineastas. Cotrain tiene dos columnas vertebrales Liliane Blaser y Lucía Lamanna”, comentó.

Por su parte, la documentalista y docente Liliane Blaser destacó que la proyección de los tres documentales de una u otra manera narran algunos acontecimientos vividos en Venezuela.

“El primer documental -en realización-, “El imperio sin máscara”, narra los hechos de la madrugada del 03 de enero de 2026 en Venezuela. En segundo lugar, “Ágora violenta, barbarie en la civilización”, que relata toda la violencia generada por las guarimbas, el desabastecimiento y la resistencia del pueblo venezolano. Este documental recibió el Premio Nacional del Periodismo en 2018. Y en tercer lugar, el documental “Chávez + pueblo, contra viento y marea, después del por ahora”, que recibió el Certificado de Honor 18º en el Festival Internacional de Cine de la Resistencia en Teherán, Irán 2025, además de recibir el Premio Documental Festival Memoria y Patrimonio de la Cinemateca Nacional, en 2025″, explicó.

Asimismo, Blaser manifestó -visiblemente emocionada-, que “nosotras y nosotros de alguna manera estamos recogiendo muchos frutos. Son 50 años de trabajo, creo que hemos dejado huella en el cine nacional”, refirió.

Finalmente, la documentalista agradeció a todas las instituciones y autoridades que durante años han apoyado este proyecto audiovisual.

Cotrain es una asociación sin fines de lucro fundada en 1976 por Liliane Blaser, Lucía Lamanna y Mylvia Fuentes, y desde entonces está comprometido con la producción audiovisual y editorial; así como en la realización de labores de difusión en comunidades, instituciones y en su propia sede.