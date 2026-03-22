Sandino Primera vibró de identidad nacional con exitosa presentación en la Casa de la Libertad y la Cultura

Este viernes 20 de marzo, se llevó a cabo una destacada jornada artística en los espacios de la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera (Cuartel San Carlos), reafirmando el compromiso del Estado con la promoción de las manifestaciones musicales que definen nuestra venezolanidad.



Texto: Luis Rebolledo / Fotos: Luis Hernández

La apertura del evento estuvo a cargo de la cantante Litzel Marú, quien se posiciona como una de las promesas más sólidas de la música tradicional emergente. Con una propuesta que equilibra la rigurosidad de los géneros de raíz con sutiles destellos de contemporaneidad, la artista demostró un potencial evolutivo excepcional dentro del panorama artístico nacional. Respaldada por una planta de músicos de amplia trayectoria y solvencia técnica.

El momento cumbre de llegó con la puesta en escena de “El Colibrí del Chiquero”, de Sandino Primera al superar las expectativas de los asistentes. Con una interpretación vocal que denota madurez, potencia y una profunda carga emotiva, Sandino lideró una propuesta que fusiona la canción necesaria con arreglos de vanguardia en ritmos venezolanos y latinoamericanos. La interacción orgánica con el público y el ensamble milimétrico de sus músicos profesionales permitieron que la esencia revolucionaria del proyecto se manifestara a través de texturas musicales complejas pero accesibles, logrando un equilibrio perfecto entre el mensaje social y la excelencia estética.

Un encuentro con el poder comunal cultural

La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien compartió un espacio de intercambio directo con voceros, responsables de cultura y promotores de las distintas parroquias caraqueñas. En medio de un ambiente de hermandad y reconocimiento mutuo, el titular de la cartera cultural destacó la importancia de seguir fortaleciendo el trabajo desde la base comunal, señalando que la organización popular es el cimiento más sólido de nuestra identidad y el principal motor del arraigo y sentido de pertenencia nacional.

Por su parte, la viceministra de Cultura, Karen Millán, enfatizó que la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera se erige actualmente como centro fundamental para la formación y el esparcimiento del pueblo. Millán informó que, tras dos meses de programación constante, este espacio iniciará próximamente una fase de talleres permanentes en disciplinas como cuatro, canto y danza, orientados a la masificación de las artes en la capital, de forma gratuita.

Este tipo de iniciativas, impulsadas por el Gobierno Bolivariano, tienen como objetivo central ofrecer opciones de entretenimiento sano y esparcimiento de altura para el Poder Popular, al tiempo que brindan una plataforma de visibilidad estratégica para el talento nacional, garantizando que el derecho a la cultura siga siendo una realidad tangible en cada comunidad.