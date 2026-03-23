Talento nacional desafió las alturas con “Venezuela en Vuelo” en el Teatro San Martín

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Este domingo 22 de marzo, el Teatro San Martín en Caracas, se convirtió en el epicentro de la acrobacia con la celebración de “Venezuela en Vuelo”, evento que reunió a 78 jóvenes exponentes de las artes circenses y aéreas del país.


Texto y fotos: Prensa MPPC

La iniciativa, enmarcada en la Gala Nacional de Artes Aéreas sirvió para destacar la creatividad de nuevos talentos derivados de la competencia @equilibriumvzla. Durante la jornada, diversas academias mostraron sus espectáculos, donde atletas y artistas nacionales desafiaron la gravedad en disciplinas como telas, trapecio, aro y columpios.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, expresó su emoción ante el despliegue tricolor, destacando la dedicación y el compromiso de los participantes.

“Sus padres son dedicados al permitir que ustedes continúen en ese esfuerzo por mantenerse en el aire, pero manteniendo los pies en la tierra, en esta tierra Venezuela. Lo disfruté muchísimo, seguiremos apoyando este compromiso, estaremos presente en donde debemos estar, somos un solo equipo, y ese equipo se llama Venezuela”, indicó.

Asimismo, el titular de la Cultura venezolana reconoció el esfuerzo y la dedicación al entregar reconocimientos a tres artistas que con tan temprana edad ya se perfilan en primeros lugares en competencias aéreas dentro y fuera del país.

Por su parte, la viceministra de Cultura, Karen Millán, calificó la actividad como un movimiento cultural indetenible. “Mi abrazo para todos los niños y niñas por este aporte a la formación de la patria cultural, ¡Viva Venezuela, Mi Patria Querida!”, comentó.

Entretanto, Ana Paula González, vocera nacional de la Red Nacional de Artes Circenses dio a conocer que se encuentran organizando la primera exhibición “Venezuela en vuelo”. “Esta producción busca enaltecer el talento criollo y consolidar la danza aérea como una expresión fundamental de las artes escénicas en Venezuela”, señaló.

Asimismo, Rina Cartaya, productora del evento, relató que cuando se planteó la idea de hacer el encuentro recordó la canción “La pulga y el piojo”, ya que refiere necesitar el apoyo de elementos técnicos y humanos para llevarla a cabo. “Lo más bonito de hoy es que participaron 78 corazoncitos en tarima”.

“Venezuela en Vuelo” destaca por la interdisciplina artística: unir la música tradicional venezolana con ballet, danza contemporánea y las artes circenses, permitiendo la acrobacia aérea y proyectando la identidad venezolana.

 

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