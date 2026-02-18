Venezuela y China celebraron el Año Nuevo Chino 2026 en la Galería de Arte Nacional

La Galería de Arte Nacional (GAN) y la plaza de La Juventud, ubicadas entre las avenidas México y Bolívar de Caracas, se convirtieron una vez más en el epicentro de la integración cultural entre Venezuela y la República Popular China; esta vez, con la celebración de la llegada del Año Nuevo Chino 2026, un evento que reafirmó la sólida alianza estratégica y de paz entre ambas naciones.

Texto: Prensa FMN / Fotos: Juan Lacruz

La actividad cultural contó con la presencia de altas autoridades del Ejecutivo Nacional y el cuerpo diplomático chino en el país, entre los que se encontraron: Yván Gil, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores; Lan Hu, embajador de China en Venezuela, Mary Pemjean, viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio y presidenta de la Fundación Museos Nacionales (FMN) y Sergio Arria, viceministro de cultura audiovisual.

La jornada estuvo marcada por un despliegue de manifestaciones culturales de las dos naciones, como la Danza del Dragón —tradición milenaria china para atraer la buena fortuna— y la Danza de la Culebra de Ipure, una representación emblemática del estado Monagas que, entre otras cosas, simboliza la fuerza de la naturaleza. Igualmente, el intercambio musical llenó los espacios de la GAN con ritmos tradicionales y melodías del gigante asiático.

Durante su intervención, el canciller Gil destacó la profunda conexión simbólica y política entre Venezuela y China al iniciar el ciclo del Caballo de Fuego. En ese sentido, vinculó la figura del animal, presente en el escudo nacional, con los valores de la cultura milenaria china. Afirmó que, para el país, el caballo es un símbolo de irreverencia, indómito y de inteligencia.

“Desde Venezuela celebramos, en tiempos complejos, este año con el espíritu libertario más fuerte que nunca”, afirmó el diplomático. Asimismo, enfatizó que, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Venezuela apuesta por la paz y la diplomacia frente a las doctrinas de fuerza que intentan imponerse en el territorio.

“No vamos a combatir la fuerza con la fuerza, sino con la inteligencia, velocidad y lealtad del caballo”, señaló, haciendo un llamado a la reconciliación mundial y respaldando la propuesta de destino compartido promovida por el jefe de Estado chino, Xi Jinping.

Gil agradeció el respaldo histórico de China, especialmente en los desafíos actuales de la República, y reafirmó la lealtad del Gobierno Bolivariano hacia la causa de la independencia y la soberanía compartida. “Es un camino nada fácil porque nos enfrentamos a viejas costumbres, viejas amenazas, viejas doctrinas que tratan de imponerse en nuestro continente; pero que con sabiduría, con diplomacia, con política, nosotros sabremos vencer”, aseguró el canciller.

Soberanía y paz compartida

El embajador Hu afirmó que el Año Nuevo Lunar 2026 ya no pertenece solo a su país, sino que es un patrimonio global que simboliza la igualdad entre naciones. “La esencia de las culturas del mundo reside en su intercambio, y la soberanía de todos los países y su diversidad cultural deben ser respetadas universalmente”, indicó.

Igualmente, el diplomático habló sobre el simbolismo del Caballo de Fuego y explicó que este ocupa la séptima posición en el calendario chino, representando el mediodía y la vitalidad máxima. Definió al animal como un puente emocional entre Oriente y Occidente, simbolizando valores compartidos por ambos pueblos como el coraje, la lealtad y la resiliencia. Agregó que el caballo se erige como un símbolo único que trasciende las barreras culturales y tiende puentes entre las emociones del pasado y el presente.

“En este año, tan bueno como el caballo, todos compartimos muy sinceramente que el pueblo venezolano, el pueblo chino y toda la humanidad reconocen el gran valor de la paz, el entendimiento y la lucha por un desarrollo progresivo hacia una prosperidad compartida”, expuso.

Cooperación y agenda abierta

La viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio señaló que el evento llevado a cabo en la GAN es fruto del esfuerzo conjunto entre los ministerios del Poder Popular para la Cultura y Relaciones Exteriores con la Embajada de China.

“Es una actividad hermosísima que aprovecha todo el pueblo caraqueño, donde se disfruta de la cultura, el comercio y el emprendimiento de la gran comunidad china presente en nuestro país”, señaló Pemjean, en referencia a las presentaciones musicales y culturales que tuvieron lugar en la Galería de Arte Nacional, además de la feria de comerciantes y emprendedores chinos dispuesta en los pasillos exteriores del recinto.

Pemjean reafirmó las declaraciones del canciller Gil sobre la postura de Venezuela ante agresiones externas. En ese aspecto, apuntó que, en medio de circunstancias complejas, Venezuela y China construyen una relación de paz, hermandad y prosperidad. “No hemos respondido a la fuerza con más fuerza, sino con inteligencia y diplomacia”, afirmó la funcionaria, haciendo mención a la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Por otra parte, señaló que la celebración del Nuevo Año Chino 2026 coincidió con el cierre del Carnaval 2026 y destacó que los museos adscritos a la FMN se mantuvieron abiertos con diferentes programaciones para todo público. Aseguró que la agenda cultural de la fundación continúa activa con el Salón de Arte Elsa Morales y la Bienal del Sur.

Igualmente, se esperan nuevas actividades con otros países, siguiendo el modelo de éxito que China ha mantenido en espacios como la GAN, donde se prevé que este año también se efectúe el Festival del Medio Otoño. La presidenta de la FMN hizo un llamado a la población a seguir las redes sociales de los museos y participar en la variada oferta cultural que busca el disfrute y la formación de todos los venezolanos.