El Correo del Orinoco recibe formalmente el certificado “Memoria del Mundo” de la Unesco

Este lunes 16 de febrero, se recibió oficialmente el certificado que acredita la inscripción del periódico Correo del Orinoco (1818-1822) en el registro “Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe” de la Unesco. Este reconocimiento reafirma la soberanía histórica de Venezuela, destaca la vigencia del pensamiento emancipador bolivariano y enaltece la labor del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca como custodio del patrimonio documental de la nación.

Texto: Prensa MPPC (Yaritza Galvis)

El director de la Biblioteca Nacional, Jorge Berrueta Simancas, explicó que esta distinción es el resultado de un exhaustivo expediente elaborado por un equipo multidisciplinario de investigadores. Bajo el título “La Voz del Libertador resuena en el Correo del Orinoco 1818-1822”, el equipo presentó una selección rigurosa de la colección del periódico fundado por Simón Bolívar.

Berrueta enfatizó que los argumentos expuestos “fueron determinantes” para que la UNESCO incorporara este cuerpo documental al programa regional. Según el profesor, este logro realza colecciones con información esencial para la humanidad, reafirma el alto nivel de formación del personal de la Biblioteca Nacional y fortalece la misión de resguardo, conservación y difusión del patrimonio cultural venezolano.

Finalmente, cabe destacar que este es el segundo expediente de la Biblioteca Nacional aprobado por la UNESCO para su inscripción en la “Memoria del Mundo”. El primero en obtener esta distinción fue la “Colección de Fotografías de América Latina y el Caribe de finales del siglo XIX y principios del XX”.