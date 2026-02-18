El Correo del Orinoco recibe formalmente el certificado “Memoria del Mundo” de la Unesco

 • 0 Comentarios

Este lunes 16 de febrero, se recibió oficialmente el certificado que acredita la inscripción del periódico Correo del Orinoco (1818-1822) en el registro “Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe” de la Unesco. Este reconocimiento reafirma la soberanía histórica de Venezuela, destaca la vigencia del pensamiento emancipador bolivariano y enaltece la labor del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca como custodio del patrimonio documental de la nación.

Texto: Prensa MPPC (Yaritza Galvis)

El director de la Biblioteca Nacional, Jorge Berrueta Simancas, explicó que esta distinción es el resultado de un exhaustivo expediente elaborado por un equipo multidisciplinario de investigadores. Bajo el título “La Voz del Libertador resuena en el Correo del Orinoco 1818-1822”, el equipo presentó una selección rigurosa de la colección del periódico fundado por Simón Bolívar.

Berrueta enfatizó que los argumentos expuestos “fueron determinantes” para que la UNESCO incorporara este cuerpo documental al programa regional. Según el profesor, este logro realza colecciones con información esencial para la humanidad, reafirma el alto nivel de formación del personal de la Biblioteca Nacional y fortalece la misión de resguardo, conservación y difusión del patrimonio cultural venezolano.

Finalmente, cabe destacar que este es el segundo expediente de la Biblioteca Nacional aprobado por la UNESCO para su inscripción en la “Memoria del Mundo”. El primero en obtener esta distinción fue la “Colección de Fotografías de América Latina y el Caribe de finales del siglo XIX y principios del XX”.

Expertos se congregaron en la UCV para analizar la historia indómita de Venezuela

febrero 10, 2026

Falleció el historiador y periodista Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez

enero 18, 2026

Continuó este miércoles la celebración de la declaratoria del Joropo como Patrimonio de la Humanidad (+Fotos)

diciembre 10, 2025

¡El joropo de Venezuela es declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco!

diciembre 9, 2025

Maduro lideró acto por Bicentenario de la entrega de la Espada del Perú al Libertador: no es tiempo de fallar ante las amenazas

noviembre 25, 2025

Venezuela celebra 80 años de la Unesco rumbo a la declaración del joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial (+Fotos)

noviembre 19, 2025

El Joropo venezolano, a un paso de ser reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco

noviembre 12, 2025

Élida Salazar presentó su libro “Asalto armado al Museo de Bellas Artes”

noviembre 10, 2025

El Sistema de Orquestas de Venezuela es reconocido por la Unesco como Centro de Categoría 2

noviembre 6, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios