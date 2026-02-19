Crearán Mesa Técnica para garantizar protección del Parque Nacional Morrocoy

Este miércoles 18 de febrero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó el inmediato establecimiento de una Mesa Técnica de Trabajo con usuarios, operadores turísticos y organismos de seguridad para reforzar la protección del Parque Nacional Morrocoy.

Texto: La Iguana y Agencias

El anuncio de la mandataria se realizó a propósito de las denuncias recibidas en torno al uso inapropiado por parte de algunos ciudadanos de las áreas recreativas de este parque durante el asueto de Carnaval.

La organización cuenta con la participación del ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, y la presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Rosinés Chávez, y su labor consistirá en evaluar y corregir circunstancias de abuso generadas durante las festividades carnestolendas.

Rodríguez exhortó a la conciencia ciudadana con la finalidad de garantizar el equilibrio humano y la protección de la naturaleza. La mandataria destacó que la recreación no debe estar desligada de la conservación de los ecosistemas, fundamentalmente en zonas protegidas y con una elevada fragilidad.

“Reivindico el espíritu de recreación, diversión, de nuestra cultura que la vimos este Carnaval 2026, pero también hay que hacerlo con equilibrio y respeto a la naturaleza”, apuntó.

De esta manera, anunció que perfeccionarán los protocolos de seguridad y atención ambiental con miras a las venideras temporadas vacacionales, a fin de impedir deterioros, así como afectaciones al patrimonio ecológico.

Detenidos

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a tres personas en el cayo Los Juanes por “daños ecológicos” provocados en el parque nacional Morrocoy, estado Falcón. Los detenidos fueron vinculados con una embarcación llamada Reflection y se les incautó un yate y aerosoles y espumas nocivas para el ecosistema.

Los arrestos ocurrieron el martes 17 de febrero, horas después de que se viralizaron imágenes de una multitudinaria fiesta en Los Juanes, donde los turistas celebraron con aerosoles de espuma.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Falcón, Miguel Morales Miranda, detalló que los acusados habrían comercializado al menos 21 latas de espuma en el parque nacional. Entre lo incautado figuran productos de la marca Twister, Bernice Gold y Cosminieve 172, de uso frecuente en celebraciones, pero que son altamente nocivos para el ecosistema marino.

Expertos alertaron sobre el riesgo ambiental

Especialistas en ecología y conservacionismo alertaron sobre los riesgos ambientales que representa el uso de aerosoles y espumas en los parques nacionales. Los especialistas también hablaron de otro tipo de violaciones a las normativas de los parques, como la cantidad de personas presentes en la fiesta, la presencia masiva de embarcaciones y el ruido excesivo.

“Cuando un espacio natural tan frágil recibe a muchísima gente, lanchas, música a alto volumen y desechos, su equilibrio se ve comprometido y puede alterarse”, explicó Karen Brewer-Carias, conservacionista venezolana, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La periodista Valentina Quintero también se manifestó ante las imágenes que se viralizaron de las celebraciones en Los Juanes, pidiendo respeto a las normas que rigen los parques nacionales.