Ministro Villegas enfatizó la necesidad de medir los aportes de la cultura a la economía del país

En entrevista con el periodista Julio Riobó, de Venezolana de Televisión, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, enfatizó este lunes los grandes aportes que hace la cultura a la economía venezolana, la necesidad de medir estos aportes y de crear un motor económico cultural, lo que asumió como una responsabilidad de la institución que dirige.

Texto: Alba Ciudad, MPPC

“Uno de los retos que tenemos por delante en la cultura, es dejar la visión que muestra a la cultura como una cosa accesoria, o como una carga, y más bien ver el aportes que las dinámicas culturales dan al desempeño económico del país. Yo debo decir que ahorita, en carnavales, se activan unas dinámicas económicas que favorecen a Venezuela”.

Dio como ejemplo la elaboración de indumentarias, el tema festivo, la decoración y la movilización logística por el país, además de lo estrictamente turístico. “El componente cultural de estas festividades le da al país una movilización de recursos y un incremento sustancial en ventas en determinados espacios, que nosotros también vemos con interés”.

Señala que es un desafío desde la institucionalidad quitarse la idea de que las dinámicas culturales son una carga, “y verlas más bien como oportunidades para el desarrollo nacional”.

Motor económico cultural

Indicó que uno de los desafíos desde la cultura, es la construcción y diseño de un Motor Económico Cultural, que genere las estadísticas del aporte de las dinámicas culturales al PIB (Producto Interno Bruto) del país. Por los momentos, dichas estadísticas no se generan en el país, aunque otras nacionales sí lo hacen; por ejemplo, México.

“Desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, yo asumo la responsabilidad de diseñar un motor económico cultural que sepa dimensionar todo el aporte que las dinámicas culturales le dan a la economía del país”, enfatizó el ministro.

Indicó que es necesario medir la contribución de la industria musical, el cine, las editoriales y los contenidos digitales. “Todo eso tributa a la cultura y a la economía”, y tener esos datos permitirá gestionar mejor la cultura.

Carnavales 2026

Sobre las fiestas carnestolendas de este año, el ministro recordó que, entre los varios carnavales que se realizan en todo el territorio nacional están los Carnavales de El Callao, que son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Indicó que algunos practicantes de manifestaciones del patrimonio tradicional inmaterial venezolano ven con preocupación el uso de figuras alegóricas a esas manifestaciones, como indumentarias del carnaval. “Por ejemplo, cuando unos niños se disfrazan con atuendos de los San Pedreños, y la gente que son practicantes de la Parranda de San Pedro, que también es Patrimonio de la Humanidad, creen que es una manera de rebajarlos”.

Al respecto, dijo que se están haciendo esfuerzos pedagógicos para que el carnaval sea respetuoso de nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial, y que algunos atuendos típicos no sean degradados como “disfraces”.

“Pero también valoramos el hecho de que la gente encuentre en el imaginario popular venezolano, referentes que estén presentes, con el respeto debido, en todo nuestro calendario”, explicó. “Siempre será preferente alguna alegoría a alguna manifestación del Patrimonio nuestro, que un Superman, Batman o Spiderman. Pero, de todas formas, debe hacerse con mucho tino y cuidado y no desde el Estado, sino como decisión de las familias”.

Cultura en 2026

Reiteró que la Feria Internacional del Libro sigue su curso en las rutas regionales y en julio se realizará la Feria Internacional del Libro de Venezuela, con Rusia como invitado de honor.

También recordó que en 2026 debería aprobarse el Tamunangue como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, y está en cola el expediente de la arepa. “Este año deberíamos presentar, por instrucciones que el presidente Nicolás Maduro nos dio a principios del año 2025, el expediente de la hallaca, que como la arepa, también es venezolana”.

Recordó que el joropo venezolano fue reconocido Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco en diciembre pasado, y que, en la celebración, también se invitó a grupos colombianos de joropo. “Nosotros compartimos nuestra arepa, y compartimos nuestra hallaca, y compartimos el tequeño, y todo lo que forma parte de nuestro Patrimonio Cultural con el mundo entero, pero lo nuestro nació aquí”.

Enfatizó que “nosotros no somos ‘chouvinistas’, lo único que queremos es que no nos quiten lo que es nuestro, pero estamos abiertos a compartir con todos los pueblos”, dijo en referencia a las polémicas sobre el origen del joropo, la arepa, el tequeño y otras tradiciones venezolanas.

