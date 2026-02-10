Ernesto Villegas llamó a escucharse unos a otros en los debates por la convivencia y la paz: Pide abrirse al dolor de privados de libertad y sus familias

Ernesto Villegas, ministro de Cultura y coordinador del Programa por la Convivencia y la Paz, llamó a los diferentes sectores del país, incluyendo a la oposición y al chavismo, a escucharse unos a otros y comprender las vivencias de los demás en el marco de la polarización y el conflicto que se han vivido en los últimos años, ello en el marco de las reuniones por la propuesta de Ley de Amnistía.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

En el programa “A Pulso” de Venezolana de Televisión (VTV), que conduce el periodista Julio Riobó, Villegas señaló: “Tantos años de polarización han generado entropía”, que comparó con “burbujas, en las que una parte del país se han ido relacionando solamente con los suyos, nutriendo un relato que no contempla el relato de otra burbuja”.

“En la narración de lo que nosotros hemos vivido en estos años, de pronto no hemos sido lo suficientemente amplios para incorporar la mirada del otro, y nosotros hemos construido narrativas que han sido completamente antagónicas. En lo adelante debemos tratar de hacer un esfuerzo para abrir el abanico y que las narrativas contemplen lo que le ha pasado a otro”, explicó Villegas.

Ernesto Villegas, coordinador del Programa de Convivencia y Paz, en A Pulso con Julio Riobó

Por ejemplo, comentó cómo, en una reunión reciente en la que participaron personas de grupos antagónicos, como Giseth Cabrera (periodista de VTV) y el expresidente de Fedecámaras Ricardo Cussano, éste último se conmovió con el relato de Giseth Cabrera de cómo ella y su hijo vivieron el bombardeo en Ciudad Tiuna el pasado 3 de enero, pues realmente él no conocía las duras vivencias de los habitantes del sector.

“Ese relato no entraba en el relato que Cussano había conocido”, explicó Villegas. “Me dijo: ‘yo lo que estoy pensando es, cómo voy a contar esto en mi casa’. En los sectores opositores no se contempla el relato de la otra parte, y debemos decir autocríticamente también que el drama de personas privadas de libertad, nosotros tampoco lo hemos contemplado“.

Propuso el ministro un “tratado de regularización de la paz” entre venezolanos. “Lo merece nuestro país”.

Abrirse al dolor de quienes han sido privados de libertad

Villegas pidió acabar con expresiones que dejan a un lado el relato de nuestros semejantes, “porque esto implica de alguna manera insensibilidad ante el dolor de otros“.

“Nosotros tenemos que abrirnos al dolor de compatriotas que también han tenido que pasar por esas experiencias, y no me refiero solo a quienes han sido privados de libertad, sino a sus familias. Todas esas historias trágicas, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y también tenerlas presentes, porque las hemos vivido y las seguimos viviendo”.

Indicó que, en prisión han estado compatriotas chavistas que han padecido y siguen padeciendo de esas circunstancias ante las cuales tenemos que sensibilizarnos. “En lo personal, y sé que la Presidenta encargada tiene un sentimiento similar: Nosotros no somos amigos de la cárcel. La privación de libertad es algo terrible (…) la libertad es algo sagrado también”.

Siguieron a líderes políticos en actitudes impropias

El periodista Riobó preguntó si no hay posibilidades de que se le dé beneficios a quienes hicieron hechos violentos, como el asesinato de Orlando Figuera, quien fue quemado vivo en las guarimbas o protestas violentas de 2017. A ello, Villegas recordó que el individuo responsable de la muerte de Figuera está requerido por Venezuela, protegido en España, y se está pidiendo que sea extraditado a nuestro país, para que sea juzgado aquí y pague su responsabilidad. Enfatizó que la Ley de Amnistía no va a beneficiar a nadie que haya cometido homicidio intencional.

“Yo me refiero a otros hombres y mujeres que no teniendo ese tipo de responsabilidad, y muchas veces siguieron a sus líderes en actitudes y conductas que lamentablemente los condujeron a dónde están, pero no tienen ese nivel de responsabilidad. Ni siquiera son los jefes”.

Indicó que hay personas que son detenidas sin tener gran responsabilidad en hechos violentos y “terminan pagando los platos rotos por los demás. Ellos merecen una consideración. Por supuesto, tiene que haber arrepentimiento y rectificación. Tú no vas a tener una actitud indulgente con alguien que sale con una granada en la mano o un cuchillo para matarte. Tiene que haber correspondencia. Es como un baile: tiene que haber un acompasamiento entre aquellos factores beneficiados por una medida de este tipo, y quienes la otorgan”.

“No se trata de exigir solamente. Hay factores que se ponen en tono exigente de un montón de requerimientos, pero uno se queda esperando alguna palabra de rectificación“.

“Nosotros no podemos decir que no tenemos nada qué rectificar”, enfatizó el ministro. “Creo que nadie puede decir en este país que está exento de hacer una rectificación en esta dirección. Veamos en qué podemos rectificar. Yo diría: rectificar en todo lo que tengamos cuanto haya que rectificar, para lograr un clima de paz y convivencia democrática en Venezuela, lo que no significa impunidad” en delitos graves como homicidio intencional, tráfico de drogas o corrupción.

Se han cometido errores

Preguntado sobre si se han cometido errores a la hora de detener personas, Villegas respondió: “Por supuesto, hermano. ¿Cómo creer que no se cometió ningún error a la hora de detener a una persona?”.

El periodista Julio Riobó insistió en preguntarle si están detenidas personas que no deberían estarlo, a lo que Villegas respondió: “Con toda certeza. Te lo aseguro. Por estadística. Si hay errores humanos en los neurocirujanos, ¿no va a haberlo en un sistema de justicia compuesto por infinidad de personas? Por error o no por error, también por una necesidad política de darle a Venezuela un chance para vivir en paz”. Señaló que existen personas que fueron detenidas porque su detención se correspondió con una conducta fuera de ley, pero hoy están en condiciones de aceptar una amnistía que implique para esa persona una rectificación.

“No es como algunos dicen, que todos los que están privados de libertad son absolutamente inocentes, porque no es verdad. Y tampoco es una carta blanca para la reincidencia en conductas ilícitas”.

No salir con “el hacha de la guerra”

Pidió a quienes se beneficien de la Ley de Amnistía que se comprometan a construir una Venezuela de paz y convivencia, no a salir “con el hacha de la guerra, ni a dinamitar el proceso del cual ha sido beneficiario, ni matar en la cuna al bebé de esta amnistía, que ni siquiera ha sido aprobada”.

Indicó que se ha reunido con algunas organizaciones no gubernamentales (ONG). “Con Provea nos saludamos en la Comisión que dirige Jorge Arreaza” aunque no pudo quedarse, pues tenía otra reunión. También se reunió con Foro Cívico y Javier Tarazona, con familiares de detenidos y con personas excarceladas. También buscan reunirse con medios de comunicación, periodistas e influencers.

“Esperamos poder seguir haciéndolo en un marco de respeto”. Dijo que “ha habido mucha exigencia de rectificación al Estado”, pero pidió que también haya espíritu de rectificación en quienes participen en estas reuniones. Señala que se debe escuchar a estas personas con respeto, esperando que ellas también expresen respeto por su interlocutor.

Sobre las acusaciones de si determinadas ONGs cobran a personas o hacen irregularidades, indicó que eso corresponderá a las autoridades determinarlo, y que el papel de ellos es otro.

Amnistía es distinto a indulto

También explicó que las amnistías no tienen una lista de nombres sino de hechos. Los abogados tienen que ir a los tribunales correspondientes y se amnistía a las personas condenadas por participar en tales hechos. Es distinto a los indultos, que sí son personales, como hizo el entonces Presidente Rafael Caldera a los participantes en los hechos del 4 de Febrero de 1992.

Indicó que están trabajando en un enfoque multidimensional de la paz. Se reunieron con Fedecámaras, que hoy tiene una posición constructiva, con sus planteamientos y posiciones, para que contribuyan con la paz política y económica.