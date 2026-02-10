Compañía Nacional de Teatro presenta agenda teatral para los próximos meses

La Compañía Nacional de Teatro (CNT), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dio a conocer su agenda de actividades para febrero, marzo, abril y mayo, en su sede artística, el Teatro Alberto de Paz y Mateos, que incluye talleres, entrenamientos, reposiciones y estrenos enfocados en seguir promoviendo el teatro venezolano y sus protagonistas.

Texto: Prensa CNT

Hasta el 22 de febrero la reposición de la obra Acuarela de Omar Churion continuará en la sala Román Chalbaud del mencionado recinto, con presentaciones de jueves a sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 3 de la tarde.

Luego, del 26 de febrero al 8 de marzo, entrará en sala la obra Tan cierto como la nada de Rodolfo Porras, en el mismo horario de jueves a domingo. La obra que gira en torno a dos hombres que coinciden en una cola para comprar comida es interpretada por Orlando Suarez y Horacio Méndez.

Con Chabasquen Producciones, le toca el turno a Secuestro rosa de Elio Palencia, con la dirección de Rufino Dorta y la actuación de Yurahi Castro, Ariana León, Dora Farías, Yendy Vegas, Angélica Rinaldi, Jesús Plaza y Omar Churión. Una obra teatral en clave de comedia enmarcada en los años 90 que trata de un secuestro emprendido por cuatro vendedoras de productos por catálogo donde todo sale mal.

La otra reposición que entrará en vigor es Mr. Hamlet para conmemorar los 50 años de la partida física de su escritor, Aquiles Nazoa, el 23 de abril hasta el 3 de mayo, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. El musical en clave de sainete, dirigido por Aníbal Grunn, relata al mejor estilo caraqueño la tragedia de William Shakespeare Hamlet, con la actuación del elenco estable de la CNT.

Por otra parte, Chabasquen Producciones prepara, para tener temporada entre el 7 y el 24 de mayo, la obra teatral La Reina escrita y actuada por Valentina Garrido, con la dirección de Carlos Arroyo, que hablará sobre María Lionza, la deidad femenina central del espiritismo venezolano.

Talleres y entrenamiento teatral

Paralelamente, en las salas experimentales se desarrollan actualmente el Taller de Dramaturgia Rodolfo Santana, a cargo de Aníbal Grunn, la Catedra Grotowski a cargo de Martin Patrick para los elencos emergente y laboratorio de creación artística, la preparación corporal y Pilates para actores a cargo de la maestra Carmen Ortiz y la instructora Dayana Cadenas, respectivamente.

