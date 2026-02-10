El oriente venezolano y su cultura celebra su décimo sexto aniversario

El programa de radio “El Oriente Venezolano y su Cultura”, producido y conducido por la docente y promotora cultural Lisdhe Ramos oriunda del sector Palotal, Barcelona estado Anzoátegui, cumple 16 años de trayectoria este 12 de febrero de 2026. Para festejar se organizarán programas especiales, actividades en instituciones y entes culturales, Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida, colegios, comunidades, entre otros.

Texto: Nota de prensa

Próximamente se ofrecerá una rueda de prensa en la zona norte del estado Anzoátegui para dar a conocer en detalles la programación dedicada a celebrar estos 16 años dedicados a enaltecer la identidad y la paz en Venezuela.

El Oriente Venezolano y su Cultura es un proyecto de identidad y memoria creado el 12 de febrero de 2010, su primera emisión fue en la emisora institucional ​​Kariña94.9 FM “El Oriente Venezolano y su Cultura” nació con el propósito de fortalecer el sentido de arraigo e identidad regional a través de las tradiciones populares. Desde entonces el espacio ha difundido música netamente oriental, la gastronomía, la oralidad, la herencia afrodescendiente e indígena, así como leyendas, mitos y el patrimonio geográfico de los estados orientales; Anzoátegui, Sucre, Monagas, Nueva Esparta incluyendo a los estados Bolívar y Delta Amacuro.

El programa se transmite en señal abierta y por diversas plataformas digitales de emisoras y con diferentes horarios para llegar a audiencias diversas, tales como: Radio Nacional de Venezuela: domingos a las 6:00 am – Alba Ciudad 96.3 FM (Radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura): miércoles a las 3:00 pm – YVKE Radio Mundial (Margarita): sábados a las 9:00 am

El agradecimiento es constante para los cultores, cultoras, investigadores, agrupaciones musicales, poetas, cineastas, artistas plásticos y grandes amigos de la región oriental, ellos son parte importante de este proyecto radiofónico. Teniendo presente a la recordada Maestra Milagros Figuera, quien fue una guía, asesora, hermana y pilar fundamental de este espacio.

Lisdhe Ramos, productora general y conductora, señala que este aniversario es un momento propicio para reafirmar, mediante las tradiciones el valor de la cultura de paz y el amor por la patria, destacando la importancia de seguir trabajando desde la enseñanza y la divulgación para mantener viva la alegría y los lazos comunitarios que caracterizan al oriente venezolano.

Todo el equipo que hace posible El Oriente Venezolano y su Cultura extiende la invitación a instituciones, organizaciones culturales, medios de comunicación y al público en general a acompañarnos en esta emotiva celebración de 16 años de difusión y preservación de la cultura oriental venezolana. Juntos seguiremos promoviendo la identidad, la alegría y la paz que nos unen.