Librerías del Sur impulsa debate nacional sobre la Doctrina Monroe y la soberanía regional

Bajo la premisa de fomentar el pensamiento crítico y la memoria histórica, la Fundación Librerías del Sur organizó el pasado viernes 30 de enero una jornada simultánea de conversatorios y foros en diversas sedes del país para analizar el impacto, la evolución y la vigencia de la Doctrina Monroe en América Latina y el Caribe.

Texto y fotos: Librerías del Sur

Las actividades, que reunieron a intelectuales, académicos, estudiantes y comunidades organizadas, se llevaron a cabo en los estados Aragua, Falcón, Guárico, Lara, Miranda y Zulia, consolidando estos espacios culturales como puntos de debate político y reflexión.

En la Librería del Sur Santa Lucía del estado Miranda, el poeta Joel Linares y la profesora Yasmín Laguna iniciaron la jornada contrastando la doctrina estadounidense con el pensamiento emancipador de Simón Bolívar. De igual manera, en la emblemática Casa del Sol en Coro, Falcón, miembros de la Red de Historia y Patrimonio advirtieron que esta política de 1823 sigue representando un peligro latente para la soberanía del continente.

Por su parte, en la sede Berta Vega de Maracaibo, estado Zulia, el economista Omar Muñoz, presidente del Instituto Descolonizador Zuliano, desglosó las etapas de la política exterior norteamericana, señalando que los límites de la democracia de Estados Unidos en la región se ven pautados históricamente por este precepto imperialista.

El debate en la Librería del Sur Maracay del estado Aragua estuvo liderado por el profesor Eliezer Salinas, quien enfatizó la necesidad de mantener la memoria histórica y la resistencia frente a la hegemonía estadounidense. “Para atrás ni para coger impulso”, señaló Salinas, instando al pueblo a continuar la batalla de las ideas a través de la lectura.

En el estado Guárico, la actividad en San Juan de los Morros unió a la Librería del Sur con la Biblioteca Pública Rómulo Gallegos y sectores universitarios de la UNERG. Bajo la dirección de Carmen Zobeida Rodríguez, el foro abordó la esencia operativa de las acciones de Estados Unidos. Tanto en esta sede como en la de Falcón, los asistentes vincularon el análisis teórico con la coyuntura actual, denunciando las agresiones políticas contra el Gobierno nacional.

Finalmente, en Quíbor, estado Lara, el Museo Antropológico ‘Francisco Tamayo Yepes’ sirvió de escenario para que el politólogo Gerardo González analizara de forma crítica los procesos de intervención norteamericana en la región.

Con estas jornadas, la Fundación Librerías del Sur reafirma su rol como espacio para el encuentro, la formación intelectual y el debate político plural.