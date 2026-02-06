Estudiantes en la parroquia Coche emocionados con entrega de libros 25 para el 25

Libros de la colección “25 para el 25” siguen llegando gratuitamente a jóvenes estudiantes de todo el país, entre ellos alumnos de cuarto y quinto año de bachillerato del liceo Pedro Emilio Coll, ubicado en la parroquia Coche de Caracas, quienes manifestaron gran emoción por esta iniciativa que fomenta la lectura con autores del Boom Latinoamericano.



Prensa Cenal

En una jornada de distribución realizada en esta unidad educativa, este viernes 6 de febrero, el viceministro de Fomento para la Economía Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) y presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal), Raúl Cazal, destacó que la colección, editada por el Fondo de Cultura Económica (FCE) de México, reúne a muchos autores de América Latina, entre ellos el autor e intelectual venezolano Luis Britto García, quien aún sigue cosechando grandes obras literarias.

Su libro Habla, Palabra es parte de la colección, junto a otras reconocidas obras de autores de México, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y Uruguay.

“Luis Britto García es uno de los autores con vida más importantes, ganador de premios internacionales de literatura”, comentó el viceministro Cazal a los jóvenes estudiantes.

El colombiano Gabriel García Márquez y el guatemalteco Miguel Ángel Asturias son otros autores que se hallan en la colección, agregó. “Con estos autores nos dicen que tenemos una literatura que es de mucho valor; que la colección tiene variedad de géneros, como novela, cuento, poesía, reportaje”, explicó el viceministro Cazal, quien invitó a los estudiantes a leer y adentrarse en historias que pueden interesarles.

La colección está conformada en total por 27 obras. Se distribuyen por el país los primeros ocho títulos.

La colección surge como iniciativa del FCE de México para promover la lectura en jóvenes latinoamericanos de 15 a 30 años. La distribución en Venezuela está a cargo del MPPC, a través del Cenal y el apoyo el Monte Ávila Editores Latinoamericana y Librerías del Sur.

Son más de 200 mil ejemplares de libros de la colección que se distribuirán entre sedes de Librerías del Sur, espacios culturales, centros educativos, circuitos comunales y otros puntos de entrega, entre ellos los capítulos regionales de la Filven.

Dinámica lectora

Durante la entrega de libros en el liceo Pedro Emilio Coll estuvo el promotor de lectura José Gregorio Cabello, quien con preguntas y respuestas generó un ambiente interactivo para la mediación de la lectura.

“Estamos en este emblemático liceo en Coche invitando a los jóvenes de cuarto y quinto año de bachillerato, incluso a otros menores de 15 años que cursan entre primer y tercer año, a leer, porque es una gran aventura”.

El estudiante Wililerber Ríos, de quinto año, afirmó sobre la lectura: “me gusta leer, yo lo veo como un entretenimiento muy interesante; en estos textos hay un mensaje, una historia en sí”.

Por su parte, Alexandra Hernández relató que lee eventualmente y que se siente motivada a leer con el ejemplar de la colección que recibió. “Esta actividad estuvo muy bonita, me gustó que nos obsequiaran unos libros y ojalá se vuelva a repetir”.

Joenderlis Enriquez aseguró que la jornada creó conciencia sobre la importancia de la lectura. “Me parece increíble que nos entreguen libros para nosotros aprender un poco más sobre diversos aspectos, con diferentes temas”.

Finalmente, Eleguin Campos dijo sentirse seducido por el diseño de la portada de Week-end en Guatemala, de Miguel Angel Asturias, y la sensación de leer un libro en físico. “Me llamó la atención. Me gustó la actividad. Ya he leído por teléfono celular varios libros, como Don Quijote de La Mancha, por ejemplo”.

Entre los títulos de la colección “25 para el 25” que se distribuyen en una primera etapa se encuentran Operación Carlota (Cuba en Angola), de Gabriel García Márquez (Colombia); “Cómo tirar de la muerte”, de Juan Gelman (Argentina); “Música Concreta”, de Amparo Dávila (México); “Week-end en Guatemala”, de Miguel Ángel Asturias (Guatemala); “Space invaders”, de Nona Fernández (Chile); “Viento de primavera. Antología poética (1945-1979)”, de Alaíde Foppa (Guatemala); “Réquiem por Teresa”, de Dante Liano (Guatemala); y “Los privilegios del olvido. Antología personal”, de Piedad Bonnett (Colombia).