Jorge Rodríguez se reunió con familiares de detenidos en la Zona 7 de la PNB en Boleíta

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, se acercó a la zona 7 de Boleíta para conversar con los familiares de algunos de los detenidos que se encuentran en ese lugar.

Texto: Últimas Noticias

Rodríguez estuvo acompañado por el diputado y presidente de la Comisión Especial para Impulsar la Consulta Pública del Proyecto de Ley de Amnistía, Jorge Arreaza y la diputada Grecia Colmenares, segunda vicepresidenta del parlamento nacional, donde reafirmó que el espíritu de la Ley de Amnistía, aprobada recientemente por unanimidad en primera discusión, busca establecer puentes de justicia y humanidad.

Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza visitan madres de presos políticos en Zona 7 de la PNB en Boleíta

El diputado Rodríguez fue recibido por los familiares, visiblemente afectados, y escuchó a cada uno de ellos, quienes le manifestaron algunos casos médicos que presentan algunos detenidos. Ante esto, el presidente de la Asamblea ordenó al director del despacho de la Asamblea Nacional, quien lo acompañó, que se encargara personalmente de los mismos.

​Durante el recorrido, el jefe del Parlamento enfatizó que la coyuntura que atraviesa el país requiere de una altura ética superior para superar las heridas del pasado.

Manifestó el parlamentario que cada caso será abordado de inmediato y solicitó una lista de todas las personas que se encuentran detenidas en Boleíta 7. A una señora que se acercó a abrazarlo, el parlamentario le dijo: «vengo a contarte lo que estamos haciendo; ya aprobamos (en primera discusión) la ley de Amnistía y el martes hay que darle segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos» y seguidamente añadió: «Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido».

“El perdón no genera ningún tipo de reserva. En estos tiempos tan complejos que vivimos, debemos ser justos, pedir perdón y perdonar también”, expresó Rodríguez, subrayando que este acto es la base fundamental para el avance del país. Insistió en que el perdón no es un signo de debilidad, sino una fortaleza indispensable para la convivencia democrática

La presencia de la directiva de la Asamblea Nacional en este centro de detención forma parte de la estrategia de «parlamentarismo de calle», instruida para el debate de la Ley de Amnistía».