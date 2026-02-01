Inaugurado mural inspirado en el Guernica para denunciar ataques de Estados Unidos a Venezuela

Este sábado fue inaugurado un mural colectivo que reinterpreta la icónica obra del Pablo Picasso, “Guernica”, y las obras pictóricas de Elsa Morales, para denunciar los bombardeos sufridos en Venezuela por Estados Unidos el pasado 3 de enero. La obra se encuentra en las afueras de la Galería de Arte Nacional, en las avenidas Bolívar y México en Caracas.

Texto: FMN / Fotos: Juan LaCruz

El mural, realizado en apenas cuatro días, busca plasmar la tragedia vivida por la población y enviar un mensaje de resiliencia ante las agresiones externas.

La inauguración de la obra estuvo a cargo de Mary Pemjean, viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio y presidenta de la FMN; Clemente Martínez, director de la GAN; Miguel Guerra, artista plástico muralista, entre otras personalidades ligadas al arte.

Pemjean destacó que la pieza es un llamado a la reflexión y a la paz. Afirmó que EEUU atacó la emoción y seguridad de la población, pero el arte se mantiene presente para mostrar esa tragedia y llamar a la conciencia y unidad de los venezolanos.

Subrayó que, a pesar de los bombardeos, el país se mantiene en paz y armonía gracias a la presidenta (E) Delcy Rodríguez, y por la gobernanza del presidente de la República, Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, quienes han sido secuestrados por el gobierno de Norteamérica.

Por su parte, Miguel Guerra, quien elaboró el mural junto a un equipo colectivo, explicó la elección de la estética picassiana. Expuso que el “Guernica” es la bandera global de reflexión contra los desastres de la guerra, y en ese sentido, la obra en las adyacencias de la GAN vincula la experiencia venezolana con las realidades sufridas en Palestina, Libia, Siria e Irak. “Nuestra labor es no dejar que esa memoria decaiga”, señaló.

Entretanto, el director de la Galería de Arte Nacional informó que éste es el primero de una serie de murales que realizará la FMN. Ademas, reflexionó que la iniciativa busca que los creadores se expresen a través de la imagen para proyectar esperanza y optimismo.

También, afirmó que la intención de estos murales viene de los propios artistas, quienes buscan expresarse y, por tanto, la GAN y la FMN les otorgan los espacios para que el pueblo reciba el mensaje de paz.