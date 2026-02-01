Todo listo para la Fiesta de las Muñecas 2026 este 2 de febrero 🗓

Zobeyda La Muñequera (Archivo / tomada de haimaneltroudi.com)

Este 2 de febrero, Venezuela se viste de colores para celebrar el Día Nacional de las Muñecas y Muñecos de Trapo, una fecha emblemática que rinde tributo al legado de la recordada “Muñequera Mayor”, Zobeyda Jiménez.

Bajo el lema “Manos, retazos del amor y la esperanza”, la Fiesta Nacional de las Muñecas 2026 ha mantenido una intensa agenda previa durante el mes de enero, recorriendo comunidades, escuelas y parques en todo el territorio nacional. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Red de Arte y el movimiento Corazón Artesano, se enmarca en el plan estratégico “Nuestra Cultura es la Paz”.

Homenaje a la tradición y el oficio

La jornada del 2 de febrero cobra un significado especial al conmemorarse un nuevo aniversario del natalicio de Zobeyda Jiménez y 14 años de su siembra. Asimismo, el sector artesanal celebra el segundo aniversario del decreto presidencial que oficializó esta fecha, reconociendo formalmente a quienes preservan la historia nacional a través del hilo y la aguja.

Como es tradición, las plazas Bolívar de cada estado se convertirán en el escenario del Gran Bautizo de las Muñecas frente a la estatua del Libertador. Este acto simbólico busca homenajear a las artesanas y artesanos que mantienen vigente el poder de la creación tradicional y el sentimiento que emana de lo afirmativo venezolano.

Programación central en Caracas

En la ciudad capital, la celebración principal se llevará a cabo en la tienda-galería de la Red de Arte, ubicada en la plaza Bolívar. A partir de las 2:00 p.m., el público podrá disfrutar de una programación que incluye música en vivo y un encuentro con los maestros muñequeros.

La invitación queda abierta a toda la familia venezolana para reencontrarse con la niñez y celebrar la identidad nacional en los espacios de la Red de Arte y las plazas Bolívar de todo el país.
El lunes 2 de febrero de 2026
