Orquesta Filarmónica Nacional dio inicio a la temporada 2026 con concierto en la Biblioteca Nacional

La Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela (OFN), cuerpo artístico perteneciente a la Fundación Compañía Nacional de Música, ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presidido por el cantor Alí Alejandro Primera, inició este domingo 01 de febrero, el exitoso ciclo musical 2026 con el concierto “VIGILIA”, una selección de obras que evocan la unión latinoamericana y la universalidad de nuestras composiciones.

Texto y fotos: Alexander Vivas

La actividad realizada en la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional de Venezuela, comenzó con el poema sinfónico “VIGILIA”, del compositor Juan Bautista Plaza (1898-1965), obra que culminó el 22 de marzo de 1928, justo un mes después de conocer a su compañera de vida, Nolita Pietersz.

Posteriormente, se realizó la presentación de la pieza “Fuga con pajarillo”, de Aldemaro Romero, obra maestra que fusiona la estructura contrapuntística clásica de la fuga con el ritmo del joropo venezolano (pajarillo), popularizada por el movimiento Onda Nueva y simboliza la universalización de la música venezolana, combinando la complejidad técnica con la energía del contrapunto.

Más tarde, Alí Alejandro Primera, agradeció la asistencia al evento y felicitó a la patrimonial OFN por el inicio de temporada y señalar la regularidad de los eventos que se realizarán en la sala Juan Bautista Plaza. “Hemos venido haciendo algunas mejoras y ajustes, como el sistema de refrigeración que es acorde a su funcionamiento artístico y así siga teniendo programación regular, en la entrada está el Samán de Andrés Bello, donde formó a grandes pensadores y se gestó el ideario libertario. Este concierto nos sirve para nombrarnos dentro de este continente americano, que debe en gran medida su libertad a ese gran hombre que fue Simón Bolívar, nuestra cultura es la paz y la patria existirá en la medida en que nos cohesionemos en torno a nuestra historia gloriosa, nuestra cultura y nuestro discurso que nos plantea la unidad total de todos los venezolanos y venezolanas…”, señaló.

De inmediato, el maestro Rubén Capriles volvió al escenario para conducir la segunda parte del concierto, abriendo con la danza del ballet “La Estancia” de Alberto Ginastera, que se basa en la vida rural de la pampa Argentina. Del compositor mexicano José Pablo Moncayo, “Huapango”, fue la obra sinfónica que posteriormente se ejecutó, pieza fuertemente asociada a la producción cultural y audiovisual nacionalista de México, considerada como el segundo Himno Nacional de ese país.

Para concluir se presentó un arreglo del maestro Pedro Mauricio González, destacado músico, compositor, arreglista y bajista venezolano, reconocido por su labor en la música contemporánea y académica; con una suite de temas del gran Simón Díaz que el público asistente no paró de ovacionar.