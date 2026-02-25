Delcy Rodríguez visitó el Parque Nacional Morrocoy: Anunció aplicación para organizar actividades turísticas del lugar en Semana Santa

Con el objetivo de organizar las actividades turísticas de cara a la Semana Mayor, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el lanzamiento de una aplicación donde los visitantes podrán registrarse previamente para organizar las actividades y tomar las medidas necesarias en el Parque Nacional Morrocoy.

Texto: Últimas Noticias

La presidenta Rodríguez realizó este martes una visita al Parque Nacional Morrocoy con el objetivo de garantizar un equilibrio ambiental y promover turismo responsable con conciencia ecológica.

La presidenta (e) explicó que esta herramienta tecnológica permitirá a las autoridades diseñar un plan de acción y planificar la logística de forma eficiente, evitando el colapso de los ecosistemas protegidos y garantizando el turismo responsable.

Delcy Rodríguez visitó Morrocoy

Señaló que esta es una de las «medidas concretas y sencillas» que requieren la colaboración de todos los sectores involucrados.

El sistema de registro digital forma parte de una estrategia más amplia que incluye la participación de la Gobernación de Falcón y los organismos reguladores para garantizar que la experiencia del usuario sea óptima y respetuosa con el medio ambiente.

Anclaje en boyas y no en los corales

Como parte de las acciones inmediatas para frenar el deterioro ambiental, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció que el anclaje de embarcaciones en el Parque Nacional Morrocoy ahora se realizará exclusivamente en boyas y no sobre los corales.

«Pedí a los órganos regulatorios de la actividad del parque (Ministerio de Turismo, Inparque y Ministerio de Ecosocialismo) planificar actividades en un Morrocoy sostenible, en actividad armoniosa con la naturaleza. Las actividades deben darse de forma controlada; las regulaciones existen», machacó.

Informó que a partir de Semana Santa el anclaje se hará en boyas y no en los corales lo cual tachó de extraordinario «De lo contrario estaríamos destruyendo los corales. Son medidas que podemos hacer de manera muy práctica y que tienen gran impactyo ambiental».

Esta medida busca evitar la destrucción de los arrecifes, una de las mayores riquezas del parque, y representa un cambio significativo en la dinámica operativa de los navegantes y operadores turísticos.

«Morrocoy llega al alma, es un parque demasiado espectacular, demasiado hermoso. Tenemos que cuidarlo para todos y para todas, así que gracias a todos y a seguir trabajando, a cuidar Morrocoy y que sea Morrocoy sostenible», comentó.

Además de esta regulación, se informó sobre próximos anuncios que realizarán los ministros de Turismo y Ecosocialismo para incentivar la actividad económica mientras se preserva el entorno.

Pesca tu plástico

El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo informó sobre el desarrollo de la iniciativa denominada: Pesca tu Plástico, la cual surgió ante la imperiosa necesidad de preservar la fauna marina en el territorio nacional.

Subrayó que se ha consolidado una labor articulada con el Ministerio para el Ecosocialismo con el fin de proteger los manglares, ecosistemas que figuran como los más vulnerables ante la contaminación, contando con el despliegue permanente de las comunidades pesqueras en estas jornadas de saneamiento ambiental.

Por su parte, el gobernador del estado Falcón, Victor Clark, destacó que pescadores de la entidad se incorporaron a la jornada como parte de la contribución que este sector viene realizando a lo largo y ancho del estado y de todas las costas venezolanas.

Clark subrayó que esta iniciativa no solo fortalece la protección ambiental y la limpieza de los espacios marinos, sino que también expresa el amor y la responsabilidad que las comunidades pesqueras mantienen sobre el Parque Nacional Morrocoy.

Vocera de los CONPPA del estado Falcón, Yusmely Dubón, expresó que el sector pesquero mantiene un compromiso firme y permanente con la protección del Parque Nacional Morrocoy. Asimismo, hizo un llamado a los temporadistas para que visiten y disfruten de Morrocoy, pero siempre desde el respeto, la conciencia y el cuidado ambiental.