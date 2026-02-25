Inician campaña “Amor con amor se paga” en apoyo a Cuba

El Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba lanza este miércoles en Caracas la campaña nacional “Amor con amor se paga”, que pretende recabar el apoyo a la isla ante el arreciamiento del bloqueo económico, comercial y financiero. A la iniciativa se sumaron también el capítulo Venezuela de la plataforma ALBA Movimientos y el Consejo Articulador de Movimientos Sociales del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos.



La campaña arrancará en un acto este miércoles 25 de febrero de 2026 a las 11:30 am. en la Casa de Nuestra América José Martí, bulevar Panteón, Caracas.

La convocatoria llama al pueblo venezolano, movimientos sociales, partidos políticos, colectivos, profesionales y personas de buena voluntad a sumarse a la campaña, que entre sus objetivos busca crear conciencia sobre la defensa de nuestra América como Zona de Paz, contra la militarización y la injerencia extranjera.

Asimismo, promover acciones de solidaridad con Cuba para mitigar el impacto del bloqueo en el sector energético y la vida cotidiana, concentrar esfuerzos para apoyar el funcionamiento de escuelas y hospitales, “dando preferencia a aquellas impulsadas por Chávez y Fidel en homenaje a nuestro proceso de integración”.

También lograr articulación con movimientos de solidaridad internacional para denunciar al imperialismo, el bloqueo, la violación del derecho internacional y la liberación del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente y diputada Cilia Flores.

Según el texto, “la prioridad es adquirir paneles solares, insumos médicos y otras ayudas priorizadas” por la nación antillana.

El plan de acción de la campaña nacional «Amor con amor se paga” contempla la realización de conciertos solidarios y recoger fondos para la compra de insumos priorizados como paneles solares.

Además de la recolección de ayuda humanitaria a través de centros de acopio en los 24 estados; foros, videoconferencias y tribunas para la denuncia y condena de las agresiones imperialistas contra la isla y Venezuela.

Se prevé el envío de “maletas solidarias” a través de la aerolínea nacional Conviasa; participar el 21 de marzo en un Encuentro Internacional en La Habana; en la asamblea continental de Alba Movimientos en el mes de mayo y en la Brigada por el Centenario de Fidel, ambas en Cuba, entre otras acciones.

Según declaraciones de Johnny García Calles, coordinador general del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua, al medio Resumen Latinoamericano habrá tres etapas de la campaña: