Inician campaña “Amor con amor se paga” en apoyo a Cuba

El Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba lanza este miércoles en Caracas la campaña nacional “Amor con amor se paga”, que pretende recabar el apoyo a la isla ante el arreciamiento del bloqueo económico, comercial y financiero. A la iniciativa se sumaron también el capítulo Venezuela de la plataforma ALBA Movimientos y el Consejo Articulador de Movimientos Sociales del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos.
Texto: Prensa Latina y Resumen Latinoamericano
La campaña arrancará en un acto este miércoles 25 de febrero de 2026 a las 11:30 am. en la Casa de Nuestra América José Martí, bulevar Panteón, Caracas.
La convocatoria llama al pueblo venezolano, movimientos sociales, partidos políticos, colectivos, profesionales y personas de buena voluntad a sumarse a la campaña, que entre sus objetivos busca crear conciencia sobre la defensa de nuestra América como Zona de Paz, contra la militarización y la injerencia extranjera.
Asimismo, promover acciones de solidaridad con Cuba para mitigar el impacto del bloqueo en el sector energético y la vida cotidiana, concentrar esfuerzos para apoyar el funcionamiento de escuelas y hospitales, “dando preferencia a aquellas impulsadas por Chávez y Fidel en homenaje a nuestro proceso de integración”.
También lograr articulación con movimientos de solidaridad internacional para denunciar al imperialismo, el bloqueo, la violación del derecho internacional y la liberación del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente y diputada Cilia Flores.
Según el texto, “la prioridad es adquirir paneles solares, insumos médicos y otras ayudas priorizadas” por la nación antillana.
El plan de acción de la campaña nacional «Amor con amor se paga” contempla la realización de conciertos solidarios y recoger fondos para la compra de insumos priorizados como paneles solares.
Además de la recolección de ayuda humanitaria a través de centros de acopio en los 24 estados; foros, videoconferencias y tribunas para la denuncia y condena de las agresiones imperialistas contra la isla y Venezuela.
Se prevé el envío de “maletas solidarias” a través de la aerolínea nacional Conviasa; participar el 21 de marzo en un Encuentro Internacional en La Habana; en la asamblea continental de Alba Movimientos en el mes de mayo y en la Brigada por el Centenario de Fidel, ambas en Cuba, entre otras acciones.
Según declaraciones de Johnny García Calles, coordinador general del Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua, al medio Resumen Latinoamericano habrá tres etapas de la campaña:
- Comenzamos con Corazón por corazón salvando vidas (del 25 de febrero al 15 de marzo). Esta primera fase está dedicada a la recolección de medicamentos prioritarios. Sabemos que el bloqueo impide a Cuba adquirir fármacos, materias primas y
equipos médicos. Los frutos de esta colecta convergerán en La Habana el 21 de marzo, junto a
otras experiencias de solidaridad del continente como la «Flotilla» y el «Convoy Nuestra América».
- La segunda fase se refiere a la soberanía energética y se titula Luz y esperanza para nuestros hermanos. Buscaremos donaciones de organismos, partidos políticos y ciudadanos para adquirir sistemas de paneles solares. Será el gobierno cubano quien nos indique cómo y dónde instalarlos: hospitales, escuelas o laboratorios. Es una forma de corresponder a
quienes, durante 26 años, nos han enviado médicos, nos han devuelto la vista o nos han enseñado a leer.
- La última fase se referirá a la soberanía alimentaria y se llamará Maíz de la Patria Grande. Hemos decidido dejarla para el final porque requiere una logística más compleja para garantizar que los alimentos lleguen en óptimas condiciones. Ya estamos trabajando para garantizar los barcos necesarios para el transporte marítimo hacia La Habana. Enviaremos productos como la Nutrichicha, que son fundamentales porque son nutritivos y no perecederos.