25 muñequeras participan en la exposición “El Arte de la Ternura” en la Tienda Red de Arte del Teatro Teresa Carreño

Bajo el legado de Zobeida Jiménez, la Tienda-Galería de la Red de Arte inaugura una muestra colectiva que rinde tributo a la muñeca de trapo como escultura de identidad y afecto.

Texto: Prensa Red de Arte

En un despliegue de color, texturas y memorias, se inauguró oficialmente la exposición “El Arte de la Ternura” en los espacios de la Tienda-Galería de la Red de Arte, ubicada en el Teatro Teresa Carreño. La muestra, que reúne el talento de 25 maestras muñequeras de diversas regiones del país, celebra la muñeca de trapo como un símbolo inquebrantable de la resistencia cultural venezolana.

Organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través de la Fundación Red de Arte, este evento se enmarca en la celebración nacional del Día de las Muñequeras y Muñequeros de Trapo, una fecha que reivindica el oficio artesanal como un pilar de la identidad y la soberanía.

La presidenta de la Fundación Red de Arte, Aracelis García Reyes, destacó la importancia espiritual y política de este encuentro que hoy recorre toda la geografía nacional. “Acompañamos al pueblo cultor en esta celebración que Zobeida Jiménez me enseñó: la fiesta de las muñecas de trapo”, expresó García Reyes. “Son muñecas nacidas de las manos y el corazón de mujeres venezolanas que nos cuentan que hay una forma distinta de narrar nuestra historia cotidiana a través de estas piezas, que son verdaderas esculturas en tela”, señaló.

Además, subrayó que estas obras representan una narrativa alternativa y profundamente humana. En ese sentido, indicó que la exposición no será solo contemplativa, sino que contará con actividades conexas, como conversatorios con las creadoras, para que el público pueda intercambiar saberes directamente con quienes mantienen vivo este oficio.

En representación de las creadoras, Yurelis Montilla Trejo, artesana proveniente del estado Trujillo, manifestó su profunda emoción al ver su oficio dignificado en la capital. “Para mí es un orgullo que me llamen artesana. Estar acá es un sueño cumplido”, afirmó Montilla conmovida. “En mi pueblo hay muchos valores, al igual que en todo nuestro país; se hacen piezas maravillosas y es necesario reconocer el valor de estas manos que dan vida a creaciones tan hermosas”, agregó.

La muestra “El Arte de la Ternura” logra amalgamar visiones regionales del territorio venezolano, demostrando que la muñeca de trapo es un lenguaje común que une las montañas andinas con el Caribe. Cada puntada preserva saberes ancestrales que resisten a la industrialización, convirtiendo retazos de tela en portadores de historia.

La invitación queda abierta a todo el público para disfrutar de esta muestra gratuita en la Tienda-Galería de la Red de Arte Teatro Teresa Carreño y participar en los encuentros programados con las artistas. Es una oportunidad única para valorar el trabajo de 25 expositoras y dejarse abrazar por la calidez de un arte que teje el alma de Venezuela.