Venezuela consolida la primera exportación de Gas Licuado de Petróleo

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes durante el Consejo Nacional de Economía Productiva que el país suscribió un contrato de comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), dando inicio formal a la exportación de este recurso energético.

Texto: Correo del Orinoco y Últimas Noticias

“Saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela. Lo habíamos dicho, lo habíamos anunciado: que exportaríamos la primera molécula de gas y lo estamos cumpliendo. Le estamos cumpliendo al presidente Maduro y le estamos cumpliendo a nuestro pueblo”, afirmó. La alta funcionaria explicó que este logro se vincula directamente con el esfuerzo de la industria nacional de hidrocarburos por mejorar sus niveles de producción.

Delcy Rodríguez en el Consejo Nacional de Economía Productiva, 16 de enero de 2026

Al respecto, destacó como ejemplo el crecimiento de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que alcanzó una meta de 1.200.000 barriles diarios, un rendimiento que no se registraba desde el año 2015, periodo previo a la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales.

Recordó que toda la gasolina consumida durante el año 2025 fue de producción nacional. Indicó que este éxito debe replicarse en todos los sectores del país, con el fin de que las divisas se dirijan al desarrollo social y económico a través de los Fondos Soberanos de Infraestructura y Servicios para el pueblo, anunciados este jueves durante el Mensaje Anual a la Nación.

Sin embargo, advirtió a los empresarios que «nadie se puede volver loco (…), el objetivo central es que las divisas provenientes del sector petrolero se conviertan en un verdadero motor para la economía nacional y permitan garantizar el pleno desarrollo de las capacidades productivas del país.

Agregó que los ingresos generados por la venta de volúmenes de petróleo serán canalizados a través del Banco Central de Venezuela (BCV) hacia la banca privada, como parte del mecanismo del mercado cambiario nacional.

Durante su discurso, Rodríguez machacó lo que había anunciado el jueves durante su mensaje anual ante la Asamblea Nacional. Tajantemente, insistió en que los recursos que se deriven del ingreso petrolero serán destinados para los fondos soberanos para la protección social y la inversión para infraestructura y servicios públicos.

Recordó que el objetivo de estos fondos es encaminar el desarrollo de la protección social, y mejorar el ingreso de los trabajadores. «Estas mejoras también se convertirán en beneficios para los sectores productivos y comerciales, generando más poder adquisitivo, mayor demanda de bienes y servicios, y un crecimiento del empleo, que se logre la sustitución estratégica de importaciones y mayores ingresos para el Estado a través de la captación de recursos. Esto nos permitirá cerrar brechas fiscales», destacó.

Producción Nacional: punta de lanza

«Podemos decir que ya somos un grupo, una familia que intercambia visiones, a veces distintas, pero siempre nos escuchamos», dijo Rodríguez para dar inicio a su discurso ante los empresarios y representantes de los entes que rigen la economía del país, que forman parte del Consejo y destacó la importancia de un diálogo económico en el país con todos los sectores relacionados con la economía nacional, incorporando también a los emprendedores y a la economía comunal, que este año va a jugar un papel muy importante.

Rodríguez ratificó la continuidad del desarrollo del programa de recuperación económica que presentó el Presidente Nicolás Maduro en el año 2018. «Este programa ha permitido que la economía venezolana sea una economía líder en crecimiento en toda América Latina. Así que ratificamos hoy sus principios, parámetros y conceptos», dijo.

Insistió en que las nuevas inversiones que puedan llegar al país deben impulsar los procesos de producción nacional en torno a lo hecho en Venezuela, «porque la producción nacional es lo que nos ha permitido superar las graves condiciones originadas por el bloqueo criminal contra Venezuela. Así que el punto central es la producción nacional, con el sector público y privado alineados para seguir el curso de desarrollo de los 14 Motores de la Economía», explicó. «Damos la bienvenida a la inversión extranjera, pero debemos priorizar nuestra producción nacional», sentenció.

El crédito: nuevo motor de la economía

La presidenta (e) Rodríguez insistió que en el plan de diversificación de la economía debe ir más allá de la renta petrolera, por cuanto el Consejo Nacional de Economía debe convertirse en el motor para que las plataformas industriales tengan acceso a crédito. También es fundamental que los sectores económicos y las comunas, así como los emprendedores, tengan garantizado apoyo financiero para sus proyectos. Que el crédito se convierta en un motor del aparato productivo de Venezuela.

Aseguró que la recuperación del crédito a través de las divisas permitirá acceder a financiamiento. «No queremos créditos para lo que se conoce como la «bicicleta financiera». Esos créditos deben ir a los sectores estratégicos y productivos del país. Queremos que los pescadores, campesinos, la agroindustria y el turismo accedan a un crédito que impacte positivamente en la economía, no para el enriquecimiento de unos pocos ni de una élite. La renta petrolera debe ser para toda Venezuela, en todas sus circunstancias», dijo.

Otro aspecto fundamental del programa económico es la sustitución de la exportación. Hay que diversificar la economía del rentismo petrolero.

Rodríguez destacó la importancia del manejo eficiente de las divisas. «Debe darse una sustitución estratégica de las importaciones para dar paso a una producción nacional de calidad. Los bienes y servicios de los sectores económicos de Venezuela deben estar al servicio del pueblo venezolano, y las divisas deben ser utilizadas exclusivamente para los sectores estratégicos, como materia prima y bienes de capital. Debemos asegurarnos de tener un mejor uso de las mismas y aprender del pasado, que nos ha dejado importantes lecciones», expresó.

Finalmente, llamó a la conformación de un Comité Nacional de Defensa de los Derechos Económicos de Venezuela en el mundo, donde estén representados el Ejecutivo Nacional y sectores privados como el petrolero, agroalimentario, industrial, comercial, comunal, la banca y el sector exportador no petrolero. «Defenderemos los derechos económicos de Venezuela en organismos multilaterales y en instancias internacionales, levantando y reclamando nuestros derechos. Lo haremos de pie y nunca arrastrados; esa es la dignidad del pueblo venezolano», sentenció.