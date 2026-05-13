Venezuela anuncia proceso de reestructuración de la deuda

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció este miércoles el inicio del proceso de restructuración de la deuda pública externa de la República y de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), con el fin de poner la economía al servicio del pueblo venezolano, liberando al país de la carga de la deuda acumulada, en aras de continuar garantizando “su futuro y un renacer de prosperidad, justicia e igualdad”.

Texto: AVN y Últimas Noticias

El texto precisa que la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos financieros se ha visto afectada desde el año 2017, como “producto de sanciones financieras”. Asimismo, puntualiza que “hoy comienza un nuevo capítulo” gracias al desarrollo de agendas diplomáticas constructivas y productivas.

“El proceso de reestructuración apunta a garantizar un alivio sustancial de la deuda, el cual será asignado en beneficio del país y su población, permitiendo el crecimiento inclusivo y la creación de empleos, vislumbrando un renacer de desarrollo y prosperidad”, destaca el comunicado.

Finalmente, se afirma que la República “cumplirá sus compromisos de manera sostenible y lo hará en las condiciones que el pueblo venezolano merece, construyendo un camino sólido para recuperar bienestar, justicia e igualdad social”.

A continuación, el texto íntegro del comunicado.