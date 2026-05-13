Venezuela anuncia proceso de reestructuración de la deuda

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció este miércoles el inicio del proceso de restructuración de la deuda pública externa de la República y de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), con el fin de poner la economía al servicio del pueblo venezolano, liberando al país de la carga de la deuda acumulada, en aras de continuar garantizando “su futuro y un renacer de prosperidad, justicia e igualdad”.
Texto: AVN y Últimas Noticias
El texto precisa que la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos financieros se ha visto afectada desde el año 2017, como “producto de sanciones financieras”. Asimismo, puntualiza que “hoy comienza un nuevo capítulo” gracias al desarrollo de agendas diplomáticas constructivas y productivas.
“El proceso de reestructuración apunta a garantizar un alivio sustancial de la deuda, el cual será asignado en beneficio del país y su población, permitiendo el crecimiento inclusivo y la creación de empleos, vislumbrando un renacer de desarrollo y prosperidad”, destaca el comunicado.
Finalmente, se afirma que la República “cumplirá sus compromisos de manera sostenible y lo hará en las condiciones que el pueblo venezolano merece, construyendo un camino sólido para recuperar bienestar, justicia e igualdad social”.
A continuación, el texto íntegro del comunicado.
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Anuncia el Proceso de Reestructuración de Deuda
La República Bolivariana de Venezuela anuncia hoy el lanzamiento formal de un proceso integral y ordenado de reestructuración de la deuda pública externa de la República y de PDVSA.
Esta decisión tiene un objetivo central: poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada, garantizando su futuro y un renacer de prosperidad, justicia e igualdad.
Venezuela demostró a lo largo de los años solvencia, cumpliendo a cabalidad, con todas sus obligaciones internacionales. Esta capacidad y voluntad por cubrir nuestros compromisos financieros se vio impedida a partir del año 2017 producto de sanciones financieras.
Por demasiado tiempo, el país ha sido privado al acceso normal a financiamiento y su economía perdió capacidad para invertir en salud, electricidad, agua, educación, infraestructura, recuperación productiva y el bienestar de su población. El pueblo venezolano demostró gran resiliencia para afrontar esta situación.
Hoy comienza un nuevo capítulo.
Venezuela tiene una oportunidad histórica para expandir ampliamente sus potenciales económicos a fin de garantizar el futuro a las generaciones venideras, gracias al desarrollo de agendas diplomáticas constructivas y productivas.
Esta es una decisión responsable, nacionalista y social. Su objetivo es reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano.
Los recursos de la nación deben destinarse, ante todo, al bienestar del pueblo de Venezuela y no ser consumidos por obligaciones financieras insostenibles. El proceso de reestructuración apunta a garantizar un alivio sustancial de la deuda, el cual será asignado en beneficio del país y su población, permitiendo el crecimiento inclusivo y creación de empleos vislumbrando un renacer de desarrollo y prosperidad.
Venezuela cumplirá sus compromisos de manera sostenible y lo hará en las condiciones que el pueblo venezolano merece, construyendo un camino sólido para recuperar bienestar, justicia e igualdad social.
“El sistema de Gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”. Simón Bolívar
Caracas, miércoles 13 de mayo del 2026