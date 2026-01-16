Presidenta Encargada Delcy Rodríguez presentó su Mensaje Anual a la Nación

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, realizó el mensaje anual a la nación ante la Asamblea Nacional, evento que inició con un homenaje póstumo con un minuto de aplausos en homenaje a los fallecidos en el ataque del 3 de enero, durante la operación en la que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, fueron secuestrados por Estados Unidos.

El discurso de Rodríguez, el cual destacó por ser breve y conciso, destacó el llamado al diálogo y a “torcer el ejercicio antipolítico”, el cual a su juicio degeneró en una competencia por determinar “quien se arrastraba más”.

“El pueblo está esperando tolerancia y respeto”, acotó.

Subrayó la importancia de abordar con determinación las contradicciones históricas. Señaló que la relación entre Venezuela y los Estados Unidos se ha visto empañada por acciones que vulneraron los límites diplomáticos, cuando la nación norteamericana agredió, asesinó e invadió y secuestró al Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores tras los ataques del pasado 3 de enero.

Asimismo, reafirmó la voluntad del Estado venezolano de dirimir esta mancha exclusivamente a través de los canales de la vía diplomática e invitó al pueblo a preservar la paz y tranquilidad del país.

Asimismo, anunció la creación de sendos fondos soberanos, derivados de los ingresos petroleros: El primero, dirigido a la protección social para mejorar el ingreso de los trabajadores, la educación y la salud y, el segundo, denominado de infraestructura y servicios públicos. Asimismo, instruyó la creación de una plataforma tecnológica para el manejo efectivo de ambos fondos, y garantizar su transparencia y evitar la corrupción.

Rodríguez comentó que para su discurso, trajo los datos gruesos del crecimiento económico, destacando 19 trimestres de crecimiento sostenido y el incremento del 8.5% del PIB del país.

Aseguró que durante este último año, Venezuela no importó combustible y que se logró la producción de 1.200.000 barriles de petróleo diarios por parte de la fuerza trabajadora venezolana. «Gracias al modelo de los CPP, en el año 2025 se logró una inversión cerca de los 900 millones de dólares al sector hidrocarburos, produciendo un millón 200 mil barriles de crudo», expresó.

«Trajimos el proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos para incorporar los modelos productivos que están en la Ley antibloqueo, para que los flujos de inversiones sean incorporados y blindar nuestros hidrocarburos», expresó, «para que se permita que esos flujos de inversiones sean incorporados en nuevos campos» o campos que no han logrado ser explotados, donde no hay infraestructura, dijo.

«Venezuela tiene derecho a mantener relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba», sentenció Delcy Rodríguez y señaló que la agenda energética entre su país y Estados Unidos no es nueva. «No estamos inventando el agua tibia, seguimos moldeando la cooperación energética con EEUU y los demás países, pues Venezuela tiene derecho a mantener relaciones con todos los pueblos del mundo, respetando la legalidad internacional», sin embargo, hizo énfasis en el derecho nacional a mantener relaciones con otros países en la materia.

«Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo, y con los Estados Unidos también, haciéndolo de manera respetuosa», expresó.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció sobre un posible viaje a Estados Unidos durante su intervención ante la Asamblea Nacional para presentar el informe de gestión anual correspondiente al año 2025.

«Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada, lo haré con la bandera tricolor, lo haré con el gloria al bravo pueblo marcando el ritmo de mi corazón, será de pie, nunca reptando ni arrastrándome, es lo que corresponde como un venezolano y venezolana de pie”, expresó.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL JORGE RODRÍGUEZ GÓMEZ:

A las puertas del Hemiciclo Protocolar se encuentra la Doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, acompañada de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión designada para tal fin. En todo tiempo y a todo evento nos ampara, nos acompaña y nos guía la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En todo tiempo y a todo evento, en la gloria y en el obstáculo, vamos junto al pueblo de Venezuela en la construcción del futuro de paz y prosperidad que se merece, por eso el día de hoy, en cumplimiento del artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Asamblea Nacional debidamente electa en libérrimos comicios el pasado domingo 25 de mayo del año 2025, debidamente juramentada, como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el pasado lunes 5 de enero de este año 2026 a las 11:00 en punto de la mañana como reza nuestra Constitución, y paso a leer el artículo 237, que es el deber, la obligación y la necesidad que nos convoca hoy aquí. Lee: “Artículo 237. Dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior.”

Siempre tendremos patria, siempre defenderemos nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestra razón de ser, siempre defenderemos nuestro territorio sagrado, siempre iremos junto al pueblo para ofrendarles a nuestras hijas y a nuestros hijos, a nuestras nietas y nietos un futuro más esplendoroso con el que soñaron nuestros padres libertadores, sin más, y en cumplimiento del artículo 237 de nuestra Constitución, dejo en el derecho de palabra y la invito a ocupar el podio de honor a la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela.

INFORME ANUAL DE LA PRESIDENTA DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ

Quiero empezar pidiendo amablemente de parte de todos los presentes, 1 minuto de aplausos para nuestros jóvenes héroes y heroínas que murieron en combate contra el agresor invasor.

(Inicia el minuto de Aplausos)

Honor y gloria a nuestros jóvenes, humildes venezolanos y venezolanas que combatieron en la madrugada tan oscura de ese 3 de enero del 2026, abrieron una nueva página en nuestra historia. Yo quiero aquí, en presencia de los hijos de nuestra querida hermana, Primera Combatiente diputada Cilia Flores en su silla, una flor que representa la hermosura de las patriotas mujeres venezolanas que están en todo nuestro territorio nacional, quiero en presencia del hijo de nuestro Presidente, de sus hermanas Josefina, Lala, la doctora Mari, quiero nuevamente, como me tocó jurar ese 5 de enero, traer el dolor convertido en combate y en esperanza de traerlo de vuelta, de liberarlo, ese dolor profundo que sentimos quienes amamos a nuestra Patria.

Quienes creemos profundamente en nuestra soberanía, en nuestra independencia y en quienes amamos a nuestro Presidente y a la Primera Dama, ese dolor lo convertimos en trabajo incansable por ellos Para mí, es particularmente difícil, venir a traer su Memoria y Cuenta del año 2025, tengo testigos de excepción de que estuvimos trabajando juntos este discurso hasta 6 horas antes de su secuestro, y si algo tengo yo que resaltar del Presidente Nicolás Maduro, es que ese Simón Bolívar, hombre de dificultades ha estado siempre en su espíritu, porque en las peores dificultades, en los peores problemas que se le podían presentar, siempre tenía una sonrisa, siempre tenía el optimismo por delante, la esperanza y la creencia profunda en Dios que nos brindaría y nos brinda su protección a cada paso.

Año 2025, lo habíamos conversado y siempre me decía, “te das cuenta que yo te decía que iba a ser así y tú preocupada, y yo te decía que iba a estar muy bien, que es un milagro”. Me decía porque ustedes saben, yo no soy economista, pero los economistas dicen que son especialistas en predecir el pasado, con perdón de los presentes, pero los economistas siempre traen números que a veces son apocalípticos, otras veces son esperanzadores, pero en la peor de las coyunturas, en la peor de las coyunturas, entiéndase un bloqueo económico criminal como nunca ha conocido nuestra República.

El Presidente Maduro siempre me decía, “confianza en el pueblo, confianza en las Comunas, en los Consejos Comunales, confianza en los campesinos, en los pescadores, confianza en los empresarios y las empresarias de Venezuela, confianza en los trabajadores de hidrocarburos, confianza en la Unión Productiva de Venezuela”, y revisé con él un plan que él mismo le puso nombre, y me dijo, se va a llamar Reto Admirable inspirado en la campaña admirable de nuestro padre Libertador, Reto Admirable 2026, y trazamos líneas muy claras para mantener, se lo digo a los sectores productivos, para mantener los niveles de producción de nuestra patria que hoy alcanzan un 99% de abastecimiento.

Para mantener los niveles de crecimiento en la agroindustria, en los vegetales, en los cereales, en la pesca y en la proteína animal, que superó en el Producto Interno Bruto un 10%; hicimos planes y tenemos planes para el año 2026. Que la esperanza de nuestro pueblo no sea borrada por nada ni por nadie, y teniendo en cuenta cómo empezó esta historia que terminó en tragedia; pero el paso inmediato anterior fue el bloqueo naval en el mes de diciembre contra Venezuela, que ha buscado cercar nuestras posibilidades como país exportador energético de que Venezuela en relaciones libres comerciales con el mundo pueda vender los productos de su industria energética.

Quiero saludar a los representantes y cabezas de los Poderes Públicos en Venezuela: Doctor Jorge Rodríguez, hermano de mi vida, pero también compañero de lucha, compañero de andares, no conozco un solo momento de mi vida, no recuerdo un solo momento de mi vida sin él, allí presente, y sin yo estar presente en su vida también. No es secreto para nadie que somos un todo y la vida nos ha llevado a tomar el ejemplo de Jorge Antonio Rodríguez, nuestro padre, para llevarlo a la Revolución Bolivariana para defender su ejemplo, para defender su dignidad que mantuvo hasta su último suspiro, con su ejemplo, hemos marchado hermanados de verdad, y hoy seguimos en esta senda en defensa de nuestra amada Venezuela.

Quiero también saludar al Fiscal General de la República, Presidente del Poder Moral, poeta Tarek William Saab, a quien conocí muy joven, a los 17 años, conocí yo al Fiscal General en sus andanzas en defensa por los derechos humanos de un pueblo que estaba sencillamente cegada a su esperanza por el Puntofijismo entreguista; y ahí estaba un fiscal valiente, sin ser fiscal, sin tenerle miedo a nada, defendiendo a los más débiles, a los más vulnerables, y allí fue también defensor de nuestro Presidente Nicolás Maduro.

Quiero saludar a la Presidenta del Poder Judicial, Beatriz Caryslia Rodríguez, fuimos compañeras de clases en la universidad, y puedo dar fe de su integridad moral, profesional, ética y personal. Quiero saludar también al Presidente del Poder Electoral, que me acompañó, Elvis Amoroso, siendo yo Presidenta de la Asamblea Constituyente en el año 2017, era época de violencia guarimbera en Venezuela y ahí estuvimos juntos, llegamos a la Constituyente, era el Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, junto al profesor Aristóbulo Istúriz. Saludos, queridos hermanos, hermanas.

Quiero en su conjunto dar un reconocimiento a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hijos e hijas ilustres del Ejército Libertador Unido, hijos e hijas de Simón Bolívar, en combate siempre, en lucha siempre y moral en alto, moral en alto; saludo a mis compañeros del Consejo de Vicepresidentes, a quienes pido un reconocimiento, a los ministros, a las ministras, porque yo tendría que decirlo, doy fe de que no descansan de estar de un lado para otro para atender a nuestra Venezuela, sus necesidades más emergentes en medio de un bloqueo económico criminal y para atender las heridas que ha dejado la guerra económica en nuestra Patria.

Quiero saludar a los gobernadores y gobernadoras de Venezuela, de todos sus estados que se consolidaron en el año 2025 como un verdadero Poder Político, y hoy podemos decir que tenemos como objetivo en juramento al Presidente y a la Primera Dama la preservación del Poder Nacional, la preservación del Poder Nacional venezolano, Que nadie se equivoque, mi reconocimiento para ustedes.

Y para ustedes, diputados y diputadas, a donde vengo en nombre del Presidente Nicolás Maduro Moros, a presentar esta Memoria y Cuenta para el año 2025. Saludo a los sectores de la oposición que se incorporan en este periodo legislativo y saludo a diputados de la oposición que venían ya del anterior periodo, yo creo, y lo digo con mucha responsabilidad, se forja una nueva política en Venezuela, se forja una nueva política en Venezuela.

Quiero pedirle a los embajadores, embajadoras, encargados de negocios, representantes diplomáticos que transmitan a sus capitales y al mundo la verdad de Venezuela, luego de una agresión armada proveniente de una potencia nuclear como nunca había conocido en nuestra historia, nunca, es una agresión inédita, aunque nuestras contradicciones no son inéditas, nuestras contradicciones, la contradicción James Monroe-Simón Bolívar es histórica desde 1817, 18, 19, la estigmatización del gobernante de Colombia llamado Simón Bolívar siempre estuvo por parte del Gobierno de los Estados Unidos del entonces Turuán, malandro, loco, dictador;¿Saben ustedes que eran los epítetos que usaba John Irving en las cartas y en los reportes que mandaba desde Venezuela a James Monroe sobre Simón Bolívar?, le decía sin ninguna capacidad militar, lo decía en el año 1818, antes deque Simón Bolívar echara a andar con su espada en la mano para liberar a cinco naciones.

Ese gran militar, ese gran hombre, ese héroe, ese libertador siempre menospreciado, estigmatizado por el Presidente de los Estados Unidos de entonces, claro, no existían comodines, como narcotraficante, narcoterrorista. Pero la contradicción, embajadores, embajadoras, es histórica, es de siglos, son concepciones divergentes donde la Doctrina Monroe busca la expansión imperialista territorial en este hemisferio por parte de Estados Unidos hacia los confines de nuestra América, y donde Simón Bolívar propugnaba la libertad del colonialismo, del imperialismo, son visiones geopolíticas y políticas absolutamente contradictorias y divergentes.

Pero yo tengo que decirlo, en 1818, ustedes saben, Bolívar le envió una carta a Páez donde le dice: “Está llegando a Venezuela un enviado especial de James Monroe, cuyo nombre es John Irwin, y ese enviado especial viene a apoyar el proceso de independencia”. Eso le dice Bolívar a Páez, vienen a ayudar y la respuesta fue: “Ustedes saben, una supuesta ley de neutralidad, pero por detrás, la apuñalada que España siguiera sometiendo y teniendo control sobre nuestra Patria”; pero Bolívar, y por eso lo resalto, no como una derrota, no, sino para demostrar lo que somos los venezolanos y las venezolanas, somos creyentes, fervorosos en el sentido humano, somos creyentes en la palabra del otro, no somos personas ladinas y cuando empeñamos una palabra, esa palabra la defendemos con la vida.

Esos somos los venezolanos y las venezolanas de bien. La historia ya lo sabe, no hubo tregua entre Monroe y Bolívar, no hubo. Luego se encontró Bolívar, siendo Presidente del Perú, con William Tudor, el cónsul de Estados Unidos en Perú, y era lo mismo; y luego en Bogotá, previo a su muerte en 1829. La contradicción, hermanos y hermanas, no le tengamos miedo, porque hemos vivido durante siglos con esa contradicción histórica, amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esa contradicción histórica nos ha acompañado, la diferencia ha estado en el tratamiento, en las relaciones entre gobernantes sumisos, que era la recomendación de Irving a Monroe, decía: Hay que sacar a Bolívar; Bolívar es un guerrerista, Bolívar es anticolonialista, embajador Milton, y necesitamos un gobernante sumiso. Allí ha estado la diferencia entre las distintas clases políticas que han gobernado a Venezuela.

Y yo hace poco lo decía como Ministra de Hidrocarburos, quienes han entregado nuestros recursos energéticos y quienes han defendido el desarrollo soberano y la explotación soberana de nuestros recursos para el desarrollo nacional, he allí la diferencia, y yo decía: de primerito en la lista, el Presidente Nicolás Maduro, defendiendo el petróleo de Venezuela para los venezolanos. Junto a otros próceres, fue el Comandante Hugo Chávez quien trajo la verdadera nacionalización de la industria petrolera frente a la nacionalización chucuta de Pérez en 1976.

Yo no estoy inventando nada, ahí están los contratos de comercialización de dependencia tecnológica, los contratos operativos y por eso, se le llamó “nacionalización chucuta”, porque esos contratos comprendían la verdadera dependencia hacia las 6 hermanas, las grandes empresas transnacionales petroleras del mundo, y entre ellas principalmente, de Estados Unidos. Y por eso digo, distinguidos diputados y diputadas, no le tengamos miedo a la contradicción histórica, hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al Presidente Maduro y a la Primera Dama, es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Y dijimos, que esa mancha, lo juramos frente a nuestros héroes y heroínas, dijimos que la íbamos a dirimir diplomáticamente, cara a cara, como nos enseñó Bolívar, a no tenerle miedo. Bolívar duró en intercambio epistolar con Irving durante 4 meses, cartas iban, cartas venían. No le tengamos miedo a la diplomacia.

Sabía Bolívar, desde entonces, de qué se trataba y del poderío de los Estados Unidos y decía: Encabeza este hemisferio una nación poderosísima, muy rica, guerrerista y capaz de todo. Entiendan lo que quiero decir, sabemos que son muy poderosos, sabemos, embajadores Lan Hu y Sergey Mélik-Bagda, sabemos que son una potencia nuclear letal; hemos visto su expediente en la historia de la humanidad, sabemos y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre, esta contradicción histórica.

Hermanos y hermanas, diputados, diputadas, no importa la tolda política, se los digo; no importa, tenemos que ir juntos como venezolanos y como venezolanas a defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y a defender también nuestra dignidad y nuestro honor. ¡Ya basta!, ¡ya basta! de clases políticas que usurpan lo que es ser político para ir a entregarse a las órdenes de Washington. Y se los digo yo, que la historia me ha colocado en esta responsabilidad en uno de los momentos más duros para preservar la paz de nuestra Patria.

Y, como dijo nuestro Padre Libertador, “La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo”. Eso lo tengo yo estampado en mi alma, lo que significa preservar la paz de esta República. Y los invito, como venezolanos y como venezolanas, a preservar la paz de Venezuela, a preservar la tranquilidad de nuestra Patria y hacerlo con absoluta altura y responsabilidad histórica. No hay otro camino, no hay otro camino. Y lo digo como estamos y deben saber, no es que la Presidenta Encargada tiene miedo porque está amenazada, no, no, no, Venezuela está amenazada, Venezuela toda está amenazada, y por eso yo llamo a la unión nacional para que, con la soberanía por delante, demos la batalla diplomática.

Y les digo, si algún día me tocase como Presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada; lo haré con la Bandera Tricolor, lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome, será de pie, es lo que corresponde como un venezolano o como una venezolana de pie. Vengo hoy como hija de un maestro y de una maestra, hoy 15 de enero cuando celebramos y conmemoramos el Día del Maestro, vengo con esos 2 corazones de maestros pero que nos inculcaron el amor profundo por Venezuela.

Los llamo a la unión, Stalin y Enrique, yo los llamo a la unión porque nuestro pueblo espera de la clase política, altura de estos diputados y de estas diputadas y de sus gobernantes, y de los poderes públicos, de todos y de todas. Ustedes saben que hemos iniciado en el mes de diciembre un proceso de excarcelación, no porque las personas que estaban privadas de libertad no tenían comprometida su responsabilidad personal en actos delictivos contra el orden constitucional, de odio, de violencia, de intolerancia, mercenarios extranjeros que venían a matarnos; pero ese proceso se inició en diciembre, porque el Presidente Maduro era del concepto que debíamos avanzar.

En el año 2025 el chavismo consolidó el poder político en Venezuela en todas las instancias, pero el más importante, el Poder Popular, el poder de los circuitos comunales, el poder del pueblo dirigiendo su accionar, el accionar del Estado en el territorio. Y el Presidente dijo: Es momento que abramos espacio en la política, viene una nueva Asamblea Nacional, vamos a abrir espacio en la política. Pero lamentablemente, voy a decirlo, hay quienes creen que es una muestra de debilidad por la situación tan compleja que vive Venezuela. No se equivoquen, no se equivoquen, porque ese nuevo capítulo también tendrá el respeto absoluto al cumplimiento de la ley. Hemos tendido nuestras manos, y el chavismo donde ha tenido que rectificar, rectifica.

Pido lo mismo de la oposición venezolana, más cercana del extremismo o más democrática, pido lo mismo; y lo pido no desde mi autoridad como Presidenta Encargada, lo pido como venezolana, de lo que el pueblo venezolano espera de nosotros un comportamiento de cada uno de nosotros, cada una de nosotras, de estadista bolivariano, de comprender esta historia y de comportarnos en consecuencia. Dijo nuestro Padre El Libertador en 1814, ante la pérdida de la Segunda República: “El infortunio es la escuela de los héroes os dará muchas lecciones de gloria tras el desastre”.

Yo aspiro, a que Venezuela, luego de esta agresión invasora, de que toda Venezuela se convierta en la escuela de los héroes y heroínas que necesita nuestra patria para preservar a nuestra República, preservar nuestro territorio, que en unión nacional vayamos al rescate del Esequibo, para preservar la tranquilidad. A eso los invito, como venezolana que soy. Bueno, habíamos preparado con el Presidente, él les iba a dar una sorpresa, su discurso de presentación de Memoria y Cuenta iba a ser el 5 de enero. Y por eso estuvimos trabajando el día viernes hasta las 8 de la noche.

Traigo lo esencial y lo grueso que allí hablamos y las directrices esenciales, son sus directrices y es su Memoria y Cuenta. Lo primero, el crecimiento económico, 19 trimestres consecutivos de crecimiento que colocaron a Venezuela en el liderazgo como primera economía en América Latina, y con un crecimiento del año 2025 de 8.5%. Un gran logro en el mes de diciembre: los trabajadores y las trabajadoras de Pdvsa alcanzaron 1.200.000 barriles de producción. He pedido una lámina, porque quiero hablarle al país muy claro.

Si ustedes ven en azul, es lo que se llamó el nuevo modelo Chevron. El nuevo modelo Chevron no es otro modelo que el que está contemplado en la Ley Antibloqueo. Si ustedes se dan cuenta, ese modelo, Chevron tiene un tope de producción, porque no le autorizaban las licencias, comprometer recursos frescos en la inversión, sino de las ganancias y de los dividendos que sacaban de la producción con Pdvsa. Chevron y Pdvsa somos socios, ustedes lo saben, en 3 campos.

El despegue verdadero se da con el modelo de los llamados contratos de participación productiva de hidrocarburos, lo conocen coloquialmente como los CPP, es un modelo que está previsto en la Ley Antibloqueo. Y a través de este modelo, y quiero reconocerlo, se alcanzaron inversiones similares y cercanas a los 900 millones de dólares en el año 2025, y se permitió llegar al millón doscientos mil barriles. Fue el esfuerzo de inversionistas nacionales, de inversionistas internacionales en base a este modelo. Y por eso, el día de hoy, quiero anunciar que hemos traído el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, para incorporar los modelos productivos que están en la Ley Antibloqueo, sean blindados en nuestra Ley de Hhidrocarburos, que permita que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura.

Pido a este Cuerpo Legislativo, la aprobación de esta Reforma Parcial. Otro gran logro del año 2025: cero importaciones de combustible, no se importó un barril de gasolina para Venezuela, toda la gasolina que se suministró al país, fue de producción de las manos de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Y por eso afirmamos, un logro que no se había visto en una década: cero importaciones, produjimos toda la gasolina que el país consumió.

Otro logro, fue la democracia directa, y por eso, al inicio dije que se consolidó el modelo del Poder Nacional, porque ese Poder Nacional tiene su columna vertebral en el Poder Popular, donde se invirtieron cercano a los 280 millones de dólares en 35.000 proyectos que fueron ejecutados directamente por las comunas y los consejos comunales. Otro gran logro es la seguridad del país, Venezuela está tranquila, en calma, segura, y alcanzamos 3 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo el promedio regional de 16 homicidios por 100.000 habitantes, y el modelo de Ecuador, narcotraficante, es de 70 homicidios por 100.000 habitantes. Díganme ustedes si no es un logro la seguridad en nuestro país. La recuperación económica, permitió también calidad del empleo y hoy hay más empleo formal, en la medida que se han venido recuperando los ingresos, el empleo formal también se fue recuperando.

Igualmente, en los últimos 3 años se disminuyeron las cifras de mortalidad materna y mortalidad neonatal.

En el área de los servicios públicos se rehabilitaron, prácticamente, 5.000 megavatios nuevos, que fueron incorporados al Sistema Eléctrico para el desarrollo económico y social. En materia de agua se incrementó un 110% respecto al 2024, y la plataforma del Sistema 1×10 del Buen Gobierno alcanzó la cifra de más de 7.300.000 casos resueltos; y el asfalto colocado creció un 70%, gracias al asfalto del Lago de Guanoco que está al servicio del desarrollo nacional.

Son logros gruesos, son muchos logros, y lo hablábamos el Presidente y yo, habrá que durar todo el día dando números, cifras, porque son muchos logros verdaderos, y son logros, diputados, diputadas, son logros que se han alcanzado con esfuerzo propio en medio de un criminal bloqueo, gracias a los ingresos de Pdvsa, de Pequiven, a los ingresos tributarios. Saludo aquí a sus presidentes, al Superintendente, saludo a la Presidenta del Banco Central de Venezuela por el esfuerzo mancomunado que se ha hecho para mantener equilibrios internos, equilibrios macroeconómicos, equilibrios externos en un entorno de bloqueo económico, también sin precedentes. De tal manera que, al final, 8 de la noche del viernes 2 de enero, le dije al Presidente, que el año 2025 fue un muy buen año, a pesar del bloqueo, a pesar de las restricciones externas y que ya estábamos viviendo un bloqueo naval, un bloqueo naval.

Quiero que ustedes sepan que, la agresión del 3 de enero no ha sido la primera invasión contra Venezuela, ya en 1819, Monroe había enviado dos barcos de guerra para recuperar unas boletas mercantes, ustedes lo saben. Por eso, insisto que no tengamos miedo, la agenda energética de Estados Unidos-Venezuela no es nueva, tiene más de un siglo. En 108 años Venezuela ha explotado, aproximadamente, 78.000 mil millones de barriles de petróleo y de esos 78.000 mil millones de barriles de petróleo, solamente la ExxonMobil produjo 20.000 millones de barriles de petróleo.

No es nuevo la agenda energética entre Venezuela y los Estados Unidos, las primeras empresas que llegaron al Lago de Guanco en 1875 eran estadounidenses, no estamos inventando el agua tibia, en lo que estamos, sí, es en medio de una agresión y de una feroz amenaza moldeando lo que debe ser una cooperación energética basada en la decencia, la dignidad y la independencia, que las constricciones en la política interna y las constricciones que buscan dominar nuestra política externa, se disipen definitivamente. Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo y con los Estados Unidos también, tenemos derecho y hacerlo de manera respetuosa, haciendo en respeto a la legalidad internacional, tenemos derecho y lo haremos correctamente. Por eso, yo quería anunciar que esta cooperación energética, cualquier divisa que ingrese irá a dos fondos, instruyo a la Vicepresidencia de Economía y al Ministerio de Economía y Finanza, la creación de dos fondos soberanos, el primer fondo soberano será de protección social para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, para que las divisas vayan directamente a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación, a las viviendas e instruyo la creación Del Fondo Soberano de Infraestructura y Servicios para el Desarrollo Económico y Social,y esa divisa vaya para el agua, la electricidad y la vialidad, son dos fondos soberanos y he solicitado, igualmente, la creación de una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos, y que esté desprovisto de burocracia, de corrupción y de indolencia también.

Quiero igualmente presentar ante este cuerpo Legislativo un Proyecto de Ley Orgánica Para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, es un giro que en la realidad, y lo saben los sectores comerciales y económicos de Venezuela, que el sistema de precios es un sistema de precios acordado, da un sistema de precios punitivo, y esta Ley de los Derechos Socioeconómicos será para proteger a los consumidores y a las consumidoras, será justamente para que los bienes y los servicios sean de calidad, como yo sé que son los productos hechos en Venezuela que son nuestro principal embajador en el mundo, cuando sale un cacao, café, aguacate, salen productos del mar, salen hechos en Venezuela, llevan la marca de nuestra Patria, y pido toda la colaboración para que esta ley sea aprobada.

Finalmente, hemos traído un Proyecto de Ley Orgánica Para la Aceleración de Trámites. Aceleración, es una palabra distinta. Le he pedido a los equipos jurídicos que se tome el modelo antibloqueo que permita desaplicar cualquier norma que exista en este territorio nacional cuando un trámite esté impidiendo la llegada de inversiones, cuando un trámite esté impidiendo que un ciudadano haga sus trámites ordinarios administrativos, y que ese modelo antibloqueo se aplique para la aceleración de los trámites y procedimientos de la Administración Pública.

Querido venezolano, venezolana yo aspiro en esta difícil tarea que hoy me toca, aspiro llevarla con dignidad, le pido dignidad a ustedes también, a cada venezolano y a cada venezolana, le pido que la política no se transforme, que empiece con el odio, con la intolerancia, con no te voy a escuchar porque soy opositor, que luego terminen pidiendo bloqueo económico contra el país, pidiendo invasión, pidiendo agresión, hasta que les cumplieron; por eso hay que torcer ese curso de la antipolítica en Venezuela, donde el extremismo y el fascismo queden excluidos del ejercicio de nuestras funciones en cualquier cargo público, en cualquier Poder Público. Porque lo digo con total conocimiento, ese ejercicio antipolítico nos llevó a la peor mancha en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, porque hay quienes competían para ver quién se arrastraba más, y no les importó decir que no importaba el sufrimiento del pueblo venezolano porque eso era un daño colateral que había que pagar por la guerra económica, sin importar el impacto en el ingreso de los trabajadores, sin importar el impacto en los servicios públicos, sin importar el impacto en los sectores económicos privados, públicos, no les importó el país. Yo, hoy les pido con humildad que Venezuela sea, cuando nos despertemos, sea nuestra inspiración, que sea lo primero que yo piense, sea Venezuela y que quede por detrás los intereses mezquinos de cada uno y de cada una. Yo les pido venezolanos, venezolanas, el pueblo está esperando altura de nosotros, el pueblo está esperando convivencia, tolerancia, respeto, respeto a la dignidad, y es ese mismo respeto que le hemos pedido al Gobierno de los Estados Unidos, respeto por la dignidad del Presidente Maduro y respeto por la dignidad y la integridad de la Primera Dama, y yo ratifico aquí mi juramento frente a ustedes, como juré el 5 de enero, como juré por Dios, por mi padre, por Venezuela, por el pueblo venezolano, por los niños y por las niñas de Venezuela, yo les pido que no tengamos otra divisa que no sea la unidad, como dijo nuestro padre libertador, Simón Bolívar, vayamos moral en alto, dignidad por delante, integridad incólume a la defensa de Venezuela. Muchas gracias, venezolanos y venezolanas.

"¡Delcy avanza, tú tienes mi confianza!"

PRESIDENTE JORGE RODRÍGUEZ GÓMEZ:

Agradecemos la intervención concisa, clara, valiente, sesuda de la Presidenta Encargada Delcy Eloína Rodríguez, que marca los tiempos inmediatos, pero también vislumbra el futuro por venir, siempre será de lucha ese futuro, pero también debe ser un futuro para la convivencia y para la concordia, debe ser un futuro donde dejemos de lado aquello que nos separa y empecemos a pensar en lo que nos une, porque no cantamos canciones diferentes, tenemos una sola, el Himno Nacional, el Gloria al Bravo Pueblo. Porque no adoramos, al menos la mayoría de los 30 millones de venezolanos, no adoramos otra bandera que no sea el tricolor con las ocho estrellas; porque no tenemos grabado en el corazón otra divisa que no sea la del Escudo Nacional, porque tenemos hijas e hijos nacidos en esta tierra, porque los huesos de nuestros abuelos, nuestras abuelas y nuestros padres reposan en este suelo.

De allí el llamado a una voluntad férrea, ha convocado a la Presidenta al diálogo político y a la política con P mayúscula, que esta vez no caiga en saco roto. Han sido espantosos, han sido espantosas las consecuencias de no haber insistido en la política, en los cauces que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si hemos cometido errores, como en efecto, tienen toda nuestra disposición para la rectificación, pero también ustedes tienen que hacerse un llamado acerca de cuáles lodos trajeron estas tempestades. Hay además, un signo claro acerca de lo que nos depara el futuro; que ese signo claro sea de respeto, de dignidad y también de claridad; en que si la Providencia dispone que puedan ingresar a Venezuela nuevos recursos, que esos recursos sean para la gente del pueblo de Venezuela, que se quemen las manos de quien ose intentar utilizar algo de esos recursos para un fin distinto.

De allí la importancia de los tres proyectos de leyes que por iniciativa del Ejecutivo han sido presentados hoy al país y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Lo afrontaremos con prontitud, Presidenta; lo afrontaremos con valentía, con claridad, con celeridad y que sea ese el pequeño aporte que hacen las diputadas y los diputados para el fin último de engrandecimiento del país y de la prosperidad. Agradecemos la valentía de Delcy Eloína Rodríguez Gómez; agradecemos la fuerza con la que presentó hoy su Memoria y Cuenta. A veces, casi siempre, los verdaderos actos de valentía transcurren en silencio y poca gente los conoce. Yo soy testigo de excepción de esa valentía la terrible madrugada del 3 de enero de 2026. Quien blasona de sus dotes y virtudes muchas veces machistas, pues, como dice el viejo refrán, de eso carece. Quien soporta en silencio y camina y respira y trabaja por la vida y la paz de un pueblo es, como tantas otras en la historia de Venezuela, una mujer valiente.

De modo que pido a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, pido a la Secretaría, se sirva la reproducción extensiva del discurso, del informe presentado por la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ante la Asamblea Nacional, para que sea el pueblo quien saque sus propias conclusiones acerca de lo que significó la evolución de nuestro país en el año 2025 y el futuro que esperamos construir entre todas y todos en el año 2026.

Esta historia continuara, porque Nosotros, junto al Pueblo y el Presidente Conductor de Victorias NICOLÁS MADURO MOROS, y nuestra Presidenta Delcy Rodríguez Gómez Seguiremos Venciendo y haciendo posible los sueños y anhelos de todo el pueblo en perfecta unidad, amor, prosperidad, felicidad y paz.