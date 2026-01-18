Cultores llevaron un canto de paz a los habitantes del sector Soublette en La Guaira, afectado por los ataques

Este viernes 16 de enero, cultoras y cultores del estado La Guaira ,llevaron un canto por la paz y la vida a la comunidad de la Urbanización Rómulo Gallegos, en el sector Soublette, con el fin de manifestar su rechazo a los actos violentos contra el pueblo venezolano por parte del imperio norteamericano.

Texto: MPPC / Fotos: Cortesía

Edgar Urbina Colombani, director del Gabinete de Cultura de La Guaira, expresó que estas actividades se realizan con el propósito de “motivar a la unidad de las venezolanas y los venezolanos tras un hecho lamentablemente sangriento, que atenta contra la vida y la paz de nuestro país”.

En ese mismo sentido , la jefa civil del Territorio Comunal Catia La Mar, Jennifer Mayora, manifestò que “estamos aquí porque tenemos que tener la cara en alto para seguir avanzando y decirle al imperio que ahora es que sobra revolución. El pueblo de La Guaira con todos los cultores en paz y unión piden por el regreso del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, los venezolanos somos libres, soberanos y estamos en la plena potestad de seguir siendo lo que nos dio Chávez”, dijo .

Asimismo , el cantautor venezolano Benjamìn Zambrano, expresò que con el canto invocamos nuestras raíces, nuestra conciencia, nuestra idea de vivir y nuestro derecho de vivir en paz “Tú y yo necesitamos vivir en paz, y nos merecemos que un pueblo como este continúe su curso hacia adelante”.



Es importante destacar ,que la comunidad del sector Soublette, fue uno de los espacios más afectados tras los acontecimientos del pasado 3 enero, por tal razòn, el equipo del Gabinete de Cultura de la entidad y la Gobernación del Estado, han realizado actividades de atención, además de la reconstrucción de uno de los edificios màs afectados por el ataque criminal del gobierno de los Estados Unidos.

Acompañada de un repertorio de música popular venezolana, la actividad tuvo como propósito la desconexión de los hechos y un espacio para la paz, demostrando que a pesar de las adversidades el pueblo venezolano continúa en unión.