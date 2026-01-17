Delcy Rodríguez anuncia cambios en el gabinete

La Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció nuevos cambios en la estructura del Gobierno Bolivariano.

Texto: Últimas Noticias

En el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información fue nombrado el filósofo, escritor y comunicador, Miguel Pérez Pirela, quien aportará su formación académica y experiencia en el ámbito comunicacional “para fortalecer la defensa de la verdad de Venezuela”.

Freddy Ñáñez deja la cartera de comunicaciones para asumir el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, “con la tarea de impulsar políticas públicas orientadas a la protección ambiental y la preservación de la Pachamama», puntualizó Rodríguez.

El Vicealmirante Aníbal Coronado fue designado como nuevo titular del Ministerio del Poder Popular para el Transporte en sustitución de Ramón Velásquez Araguayán, a quien Rodríguez agradeció por su compromiso y gestión al frente de la cartera.

También anunció la fusión de los ministerios del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, “carteras importantes para el avance económico del país. Esta nueva instancia será asumida por el ministro Luis Antonio Villegas. Asimismo, agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria”, informó a trtavés de sus redes sociales.

Cambios recientes en el gabinete

Estos anuncios se suman a los ajustes realizados en días pasados por la presidenta encargada, cuando había designado a Aníbal Coronado como ministro para el Ecosocialismo sustituyendo a Ricardo Molina, quien estaba al frente de este despacho desde febrero de 2025.

Por otra parte, la presidenta encargada anunció la designación del capitán Juan Escalona como nuevo ministro del Despacho de la Presidencia. “Sé que su lealtad, capacidad y compromiso llevará adelante el seguimiento del desarrollo de los planes de nuestro Gobierno Bolivariano junto al pueblo”, refirió en su canal de Telegram en ese momento.

Reforzar áreas clave del Ejecutivo

Rodríguez ha señalado que las modificaciones buscan reforzar áreas clave del Ejecutivo en un contexto marcado por la defensa de la soberanía y la atención a las demandas sociales y económicas del país.

La información fue difundida a través de las cuentas oficiales de la presidenta encargada en redes sociales, donde destacó la importancia de estos nombramientos para dar continuidad a las políticas públicas y fortalecer la gestión gubernamental en las áreas de comunicación, ecosocialismo y transporte.