Trump anuncia que abrirán todo el espacio aéreo comercial con Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este jueves que su país abrirá el espacio aéreo de Venezuela, sometido a un cierre unilateral desde noviembre pasado, como parte de una agresión multiforme que derivó en bombardeos estadounidenses sobre la Gran Caracas el pasado 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Texto: Actualidad RT

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela, [Delcy Rodríguez] y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela en breve y estarán seguros allí”, declaró el mandatario en una reunión de gabinete.

Admitió asimismo que el espacio aéreo venezolano “está bajo un control muy estricto”, lo que ha limitado la conectividad del país suramericano. “Algunos de los que vivían en Venezuela quieren regresar y otros quieren regresar de visita. Y podrán hacerlo”, prometió.

El negocio petrolero

Trump nuevamente elogió a la dignataria venezolana y reiteró que la relación entre ambos es “muy buena”. “Quiero agradecer al liderazgo de Venezuela. Nos llevamos muy bien con ellos. Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas”, refirió.

En interés de mostrar los avances concretos de las negociaciones con Caracas, relató que las compañías estadounidenses “están yendo ahora a Venezuela, explorando y eligiendo sus ubicaciones”. El objetivo, dijo, será emprender negocios lucrativos.

“Traerán de vuelta una enorme riqueza para Venezuela y para EE.UU. Y las compañías petroleras le harán un gran favor a Venezuela, de hecho ganarán más dinero que nunca. Y eso es algo bueno”, aseguró.

Según sus palabras, la parte estadounidense está siendo representada por el secretario de Energía, Chris Wright, y el titular del Interior, Doug Burgum.

 

