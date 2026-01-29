Con doble tanda musical inician la Orquesta Típica Nacional y la Orquesta Filarmónica Nacional este 2026 🗓

Este fin de semana la sala Juan Bautista Plaza, ubicada en la Biblioteca Nacional de Venezuela, presentará dos funciones inolvidables. El sábado 31 de este mes de enero desde las 3 de la tarde, la Orquesta Típica Nacional ofrecerá un repertorio enfocado en nuestra nacionalidad, un recorrido sonoro de las diferentes regiones de Venezuela en una presentación compacta y apta para toda la familia.

Texto: Nota de prensa (Alexander Vivas)

Parte del repertorio que tendremos para esta presentación, que rinde homenaje a nuestro país bajo el título “Venezuela Nuestra”, contendrá diferentes géneros musicales como el vals, joropo, merengue, pasodoble y danza, en las piezas Evelia, Luisa, El Jarro Mocho, Domitila, Mucuchíes, Caracas, Quirpa, Serenata y El Curruchá, entre otros temas.

El domingo 1ro de febrero será el turno de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, que a las 11 de la mañana presentará el concierto “Vigilia”, encabezando la jornada con un poema sinfónico del maestro Juan Bautista Plaza que le da nombre al concierto; posteriormente continuará la presentación con la pieza “Fuga Con Pajarillo” de Aldemaro Romero, seguida de la danza del ballet “La Estancia” de Alberto Ginastera que se basa en la vida rural de la pampa Argentina.

Del compositor mexicano José Pablo Moncayo escucharemos “Huapango”, obra sinfónica fuertemente asociada a la producción cultural y audiovisual nacionalista de México, considerada como el segundo Himno Nacional Mexicano. Para cerrar tan variada presentación sinfónica tendremos un arreglo del maestro Pedro Mauricio González, destacado músico, compositor, arreglista y bajista venezolano, reconocido por su labor en la música contemporánea y académica; con una suite de temas del gran Simón Díaz.

La Orquesta Típica Nacional estará dirigida por el maestro Ángel Pérez y la Orquesta Filarmónica Nacional tendrá como conductor musical al maestro Rubén Capriles, ambos conciertos tendrán entrada libre y representan el inicio orquestal de este año 2026.