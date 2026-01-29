Venezuela celebra 129 años de cine con el lanzamiento del Plan Nacional de Cinematografía 2026-2031

Con un emotivo acto, este miércoles 28 de enero se celebró el 129° aniversario del Cine Venezolano en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), en Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Mónica Sánchez)

El evento contó con la participación de autoridades de la Cultura, cineastas y figuras de la comunidad cinematográfica nacional, e incluyó la proyección de la película “Nicolás: De Yare a Miraflores”, dirigida por Greyson Chacón.

Durante la actividad, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció el lanzamiento del Plan Nacional de Cinematografía 2026-2031. Explicó que el programa busca consolidar “una robusta cinematografía venezolana que esté al servicio de nuestra identidad, de la paz, del desarrollo nacional, de lo afirmativo venezolano”.

En ese sentido, informó sobre la creación de una línea de producción cinematográfica infantil y juvenil que llevará el nombre de Donald Myerston y Viveca Baiz. También enfatizó que el séptimo arte debe ser una herramienta para exaltar la independencia. “Sin cinematografía no hay soberanía”, afirmó.

En el marco de la coyuntura política actual, Villegas, expresó que la proyección de “Nicolás: de Yare a Miraflores” es un acto de solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. “Confiamos en que más temprano que tarde estén de vuelta, en que la institucionalidad venezolana seguirá transitando por los caminos de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en que podamos resolver con diplomacia los inmensos desafíos que tenemos por delante”.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad cinematográfica para sumarse al Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. “Convoco a la comunidad cinematográfica, en su más amplia diversidad, a aportar en el camino de la construcción de una ruta de paz y convivencia democrática para este país”.

Por su parte, el viceministro de Cultura Audiovisual, Sergio Arria, reafirmó que el gran desafío de 2026 es convertir al cine en una “potente herramienta para la paz y el encuentro nacional”. “Estamos en el lado correcto de la historia y seguiremos consolidando esta soberanía cultural desde el cine nacional”, expresó.

Identidad y memoria histórica en la gran pantalla

Este acto de celebración contó con la participación del cineasta Daniel Yegres, director de la película “Alí Primera”, quien compartió su satisfacción por la receptividad internacional del largometraje. Para el cineasta, la figura del “Cantor del Pueblo” es idónea para explorar y contar la venezolanidad.

“Alí Primera es la historia de un hombre, pero realmente es la historia de un país. Con la excusa de contar la vida de este soñador e idealista, estamos contando la historia de Venezuela, de nuestra identidad y del sentir venezolano”, afirmó el director, quien invitó a los presentes a crear nuevas obras que sirvan de testimonio para las próximas generaciones.

Por su parte, Greyson Chacón, director de la serie proyectada durante el acto, resaltó la importancia de preservar la memoria de la Revolución Bolivariana. Compartió anécdotas sobre la creación del film, enfatizando que el relato se nutre de testimonios de quienes fueron protagonistas de momentos cruciales de la historia del país. “El 99% es historia real es historia contada y tenemos más de 30 horas de entrevista a muchísima gente”, detalló.

El cine venezolano celebra su historia con la mirada puesta hacia adelante convencido de que el Plan Nacional de Cinematografía consolidará la memoria colectiva y la soberanía cultural.