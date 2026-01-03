Vicepresidenta Delcy Rodríguez: Desconocemos el paradero del Presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores

 • 0 Comentarios

Vicepresidenta Delcy Rodríguez. Foto: Archivo

En una llamada telefónica efectuada este sábado 3 de enero a las 6 de la mañana, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, repudió los ataques hechos por las fuerzas militares estadounidenses contra varios puntos de Caracas y otras ciudades del país, y denunció: “Desconocemos el paradero del Presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores”.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

“Exigimos inmediatamente prueba de vida del Presidente Nicolás Maduro y prueba de vida de la la Primera Combatiente, la Primera Dama Cilia Flores”, señaló Rodríguez.

DELCY RODRÍGUEZ: DESCONOCEMOS EL PARADERO DE NICOLÁS MADURO Y DE CILIA FLORES
Ver este vídeo en YouTube.

Minutos antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un mensaje en su red social Truth afirmando que el Presidente Maduro y su esposa fueron capturados y sacados de Venezuela. “Esta operación fue realizada en conjunto con fuerzas del orden de Estados Unidos”, y señaló que se realizará una rueda de prensa este sábado a las 11 de la mañana para dar más detalles.

En sus declaraciones, la vicepresidenta Rodríguez señaló que el ataque aéreo “violó todas las normas del derecho internacional, violando la Carta de las Naciones Unidas y violando cualquier tipo de normativa que vincula cómo deben regularse las diferencias entre los estados soberanos. El pueblo venezolano está indignado. La cuna de nuestro Padre Libertador, la capital, Caracas, fue atacada y agredida”.

“Ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del Presidente Nicolás Maduro y de la Primera Dama, Cilia Flores. Exigimos al gobierno del Presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del Presidente Maduro y de la Primera Dama”. 

“El Presidente Maduro había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano que una agresión de esta naturaleza por la desesperación y la necesidad energética de Estados Unidos podría presentarse, y lo primero que dijo el Presidente Maduro al pueblo de Venzuela es: pueblo a la calle, activado en milicias. Activados todos los planes. Ha dado órdenes muy claras a la FANB para que, en perfecta fusión militar, popular y policial, se activen todos los planes de defensa integral de la Nación, y queden así activados con el decreto suscrito por el Presidente Maduro decretando la conmoción externa”.

“Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje de agresión contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios militares, que se convierten en mártires de nuestra Patria, y que ha cobrado la vida de inocentes civiles en distintos puntos de los ataques, tanto en la ciudad capital como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira”, dijo la vicepresidenta venezolana.

Venezuela denuncia "gravísima agresión militar" perpetrada por el Gobierno de Estados Unidos contra su territorio y población

enero 3, 2026

Presidente Maduro entrevistado por Ignacio Ramonet: Estados Unidos debe dedicarse a la vocación pacifista y no a la amenaza militar

enero 1, 2026

Presidente Maduro en su Mensaje de Fin de Año: El 2025 cierra como el año de la resistencia y el consenso histórico

diciembre 31, 2025

FANB neutralizó 9 aeronaves del narcotráfico en 24 horas

diciembre 31, 2025

Maduro: La FANB es el Ejército Unido Libertador del siglo XXI ante 27 semanas de amenazas

diciembre 28, 2025

Maduro: Es imposible que Estados Unidos le imponga a Venezuela un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos

diciembre 26, 2025

Presidente Maduro emitió su mensaje de Navidad 2025: El pueblo de Venezuela sigue escribiendo su propia canción

diciembre 24, 2025

Samuel Moncada denuncia a EE.UU. en el Consejo de Seguridad de la ONU por la "mayor extorsión de la historia" contra Venezuela

diciembre 23, 2025

AN sanciona Ley que protege la libertad de navegación y comercio de la piratería internacional

diciembre 23, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios