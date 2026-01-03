Vicepresidenta Delcy Rodríguez: Desconocemos el paradero del Presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores

En una llamada telefónica efectuada este sábado 3 de enero a las 6 de la mañana, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, repudió los ataques hechos por las fuerzas militares estadounidenses contra varios puntos de Caracas y otras ciudades del país, y denunció: “Desconocemos el paradero del Presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores”.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

“Exigimos inmediatamente prueba de vida del Presidente Nicolás Maduro y prueba de vida de la la Primera Combatiente, la Primera Dama Cilia Flores”, señaló Rodríguez.

DELCY RODRÍGUEZ: DESCONOCEMOS EL PARADERO DE NICOLÁS MADURO Y DE CILIA FLORES

Minutos antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un mensaje en su red social Truth afirmando que el Presidente Maduro y su esposa fueron capturados y sacados de Venezuela. “Esta operación fue realizada en conjunto con fuerzas del orden de Estados Unidos”, y señaló que se realizará una rueda de prensa este sábado a las 11 de la mañana para dar más detalles.

En sus declaraciones, la vicepresidenta Rodríguez señaló que el ataque aéreo “violó todas las normas del derecho internacional, violando la Carta de las Naciones Unidas y violando cualquier tipo de normativa que vincula cómo deben regularse las diferencias entre los estados soberanos. El pueblo venezolano está indignado. La cuna de nuestro Padre Libertador, la capital, Caracas, fue atacada y agredida”.

“Ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del Presidente Nicolás Maduro y de la Primera Dama, Cilia Flores. Exigimos al gobierno del Presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del Presidente Maduro y de la Primera Dama”.

“El Presidente Maduro había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano que una agresión de esta naturaleza por la desesperación y la necesidad energética de Estados Unidos podría presentarse, y lo primero que dijo el Presidente Maduro al pueblo de Venzuela es: pueblo a la calle, activado en milicias. Activados todos los planes. Ha dado órdenes muy claras a la FANB para que, en perfecta fusión militar, popular y policial, se activen todos los planes de defensa integral de la Nación, y queden así activados con el decreto suscrito por el Presidente Maduro decretando la conmoción externa”.

“Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje de agresión contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios militares, que se convierten en mártires de nuestra Patria, y que ha cobrado la vida de inocentes civiles en distintos puntos de los ataques, tanto en la ciudad capital como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira”, dijo la vicepresidenta venezolana.