Gobierno anuncia excarcelación de un grupo de venezolanos y extranjeros, como gesto unilateral

“En un gesto unilateral del Gobierno Bolivariano” se procede a la excarcelación de un grupo de ciudadanos venezolanos y extranjeros que permanecían privados de libertad en el país. Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional e integrante de la comisión de alto nivel para la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, diputado Jorge Rodríguez.

Texto: Últimas Noticias

En breves declaraciones a la prensa, Rodríguez dijo que en las próximas horas las instituciones correspondientes divulgarán los nombres de este “importante grupo de personas”, liberadas “a partir desde este mismo momento”.

También explicó que esta decisión responde al esfuerzo “inquebrantable de consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tintes político, económico, religioso y social”.

En el actual escenario que vive el país, tras el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de la pareja presidencial, Jorge Rodríguez explicó que la decisión busca, además, “aportar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional”.

“Considérese este gesto del Gobierno Bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, refirió.

El presidente del Parlamento agradeció a quienes siempre han estado al lado de Venezuela en la defensa de la paz y la soberanía.

«Agradecemos al expresidente Jose Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional», así como también, al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, al Gobierno del Reino de Catar y, especialmente a las instituciones del Estado que atendieron el llamado de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, añadió Jorge Rodríguez.

Liberados

Luego del anuncio de las autoridades del Gobierno nacional, se ha concretado en la liberación de cinco presos españoles, cuatro con nacionalidad exclusivamente española y la quinta con doble nacionalidad hispano-venezolana. Los excarcelados son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel.

Por otra parte, también fueron excarcelados los ciudadanos Javier Tarazona, el excandidato presidencial y exvicepresidente del CNE, Enrique Márquez y el abogado Perkins Rocha.

De igual forma, fueron liberados: Josnar Baduel, Dignora Hernández, Henry Alviarez, Rafael Tudarez, Ronald Carreño, Nakary Ramos, Biagllio Piglieri, María Oropeza, Nicmer Evans, Lewis Mendoza, Carlos Luis Rojas y Jesús Armas.

Asimismo, fue puesto en libertad Juan Pablo Guanipa.