Reactivada la Planta Acería Barquisimeto del Complejo Siderúrgico Nacional

Como parte de los esfuerzos estratégicos para el fortalecimiento del Motor Industrial del país, la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reactivó a través de un pase satelital la Planta Acería Barquisimeto del Complejo Siderúrgico Nacional S.A.

Prensa Presidencial / Iliana Rosales

Rodríguez informó que se trata del reimpulso de la sexta unidad de producción de siete que existen en el país. Precisó que la planta retoma sus operaciones este año gracias a una inversión estratégica orientada a garantizar la materia prima para el mercado nacional y la exportación.

Ubicada en la zona industrial II de la parroquia Guerrera Ana Soto, del municipio Iribarren de Barquisimeto, su operatividad es fundamental para el encadenamiento productivo, ya que procesa insumo metálico ferroso (100% chatarra) para la elaboración de palanquillas (materia prima para fabricar productos de acero terminados como barras, varillas, perfiles y alambres).

El presidente del Complejo Siderúrgico Nacional, Cnel. Danny Parada Yélamo, refirió que el reinicio de operaciones tiene un impacto directo en la red de producción de acero del país. “Desde el 2024 inició el proceso de reactivación, siendo el 2025 el año de las pruebas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, produciendo 6.500 toneladas de acero y proyectándonos, a partir de esta fecha, un 2026 con 75.000 toneladas”, precisó.

Asimismo, destacó que los circuitos comunales se han beneficiado al adquirir los productos terminados de la planta. “Es importante señalar, Presidenta, que no se trata solo de producir, sino de producir con el sello de identidad venezolano, con la calidad de Venezuela”, indicó.

Por su parte, el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Héctor Silva, detalló que solo resta la activación de la planta de Guarenas, la cual ya se encuentra en proceso de intervención, con el objetivo de no solo impulsar su producción, sino asegurar los derechos de los trabajadores.