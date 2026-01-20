Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez fue homenajeado con la Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase post mortem

Este lunes 19 de enero, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, otorgó la Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase “Generalísmo” -post mortem- al periodista, historiador, escritor y militante comunista, Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez, quien falleció el pasado domingo 18 de enero en Caracas a los 93 años.

La condecoración, entregada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, durante una emotiva ceremonia, reconoce a Calzadilla Álvarez como un hombre “profundamente comprometido en su labor como docente e investigador, acciones que lo convirtieron en ganador del Premio Nacional de Historia”. Además, enaltece su legado intelectual y su contribución a las nuevas generaciones.

Dan el último adiós a Pedro Nolasco Calzadilla en el Cementerio del Este

El ministro Villegas destacó la vida ejemplar del historiador y los aportes que hizo al país a través de su obra. “Fue una vida fructífera que prosigue, continúa, porque dejó bastante escrito, dejó un ejemplo del que tendremos que seguir abrevando en los desafíos que tenemos por delante… Nosotros tenemos la ventaja de que lo vimos a él enfrentar los suyos con dignidad, con decoro, con rectitud, y con una absoluta coherencia entre lo proclamado y lo ejecutado”, afirmó.

En el marco del homenaje, se dio lectura a un texto enviado por la Presidenta (E), quien expresó su respeto y cariño a la familia Calzadilla. En sus palabras, Rodríguez definió a Calzadilla Álvarez como un venezolano insigne y un “gracitano” orgulloso de su terruño, cuya voluntad formativa contribuyó a fortalecer lo afirmativo venezolano. La misiva resaltó que el ejemplo de hombres como “Don Pedro” representa la fuerza del revolucionario de todo tiempo y lugar, siendo “una energía que nos moviliza y se encuentra en cada paso que la vida nos presenta”.

El acto de despedida contó con la presencia de familiares, amigos y allegados, quienes rindieron tributo a su memoria a través de la música, la poesía y la lectura de fragmentos de su bibliografía.