Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez fue homenajeado con la Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase post mortem

 • 0 Comentarios

Este lunes 19 de enero, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, otorgó la Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase “Generalísmo” -post mortem- al periodista, historiador, escritor y militante comunista, Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez, quien falleció el pasado domingo 18 de enero en Caracas a los 93 años.

Prensa MPPC (Claudia Hernández) / Fotos: Roiner Ross 

La condecoración, entregada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, durante una emotiva ceremonia, reconoce a Calzadilla Álvarez como un hombre “profundamente comprometido en su labor como docente e investigador, acciones que lo convirtieron en ganador del Premio Nacional de Historia”. Además, enaltece su legado intelectual y su contribución a las nuevas generaciones.

Dan el último adiós a Pedro Nolasco Calzadilla en el Cementerio del Este
Ver este vídeo en YouTube.

El ministro Villegas destacó la vida ejemplar del historiador y los aportes que hizo al país a través de su obra. “Fue una vida fructífera que prosigue, continúa, porque dejó bastante escrito, dejó un ejemplo del que tendremos que seguir abrevando en los desafíos que tenemos por delante… Nosotros tenemos la ventaja de que lo vimos a él enfrentar los suyos con dignidad, con decoro, con rectitud, y con una absoluta coherencia entre lo proclamado y lo ejecutado”, afirmó.

En el marco del homenaje, se dio lectura a un texto enviado por la Presidenta (E), quien expresó su respeto y cariño a la familia Calzadilla. En sus palabras, Rodríguez definió a Calzadilla Álvarez como un venezolano insigne y un “gracitano” orgulloso de su terruño, cuya voluntad formativa contribuyó a fortalecer lo afirmativo venezolano. La misiva resaltó que el ejemplo de hombres como “Don Pedro” representa la fuerza del revolucionario de todo tiempo y lugar, siendo “una energía que nos moviliza y se encuentra en cada paso que la vida nos presenta”.

El acto de despedida contó con la presencia de familiares, amigos y allegados, quienes rindieron tributo a su memoria a través de la música, la poesía y la lectura de fragmentos de su bibliografía.

Complejo educativo José Ignacio Cabrujas celebra Día del Artista Nacional (+Fotos)

enero 13, 2026

Ministro Villegas llama al sector cultural a ser el eje articulador de la tranquilidad y la cohesión nacional

enero 8, 2026

Reinauguran el Fortín El Vigía en La Guaira tras rehabilitación

diciembre 19, 2025

Maestros y practicantes del joropo recibieron réplica del certificado de su inscripción en la Unesco como Patrimonio de la Humanidad

diciembre 19, 2025

Inicia entrega gratuita de la colección literaria “25 para el 25” en Venezuela y varios países de Latinoamérica 

diciembre 18, 2025

EN FOTOS: Ministro Ernesto Villegas visitó comunas en San Fernando de Apure

diciembre 11, 2025

Venezuela celebra declaración del Joropo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco (+Fotos)

diciembre 9, 2025

El Gabán Tacateño recibió la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela post mortem

diciembre 8, 2025

Ministro Villegas conversó sobre lo afirmativo venezolano en la producción audiovisual durante el Festival de Cine Cumbe

diciembre 4, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios