Artesana Karina Rivas teje identidad mirandina en el Día Nacional del Artista

En el marco del Día Nacional del Artista, la periodista Angie Vélez entrevistó en el noticiero “Cultura al Día” transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM a Karina Rivas, artesana y muñequera del estado Miranda, quien compartió las actividades de celebración y su labor de tejer identidad a través de su oficio.

Alba Ciudad (Entrevista: Angie Vélez / Texto: Jorge Pinillos)

Actividad central en la escuela técnica

Rivas participó, junto a otras muñequeras, en una actividad en la escuela técnica José Ignacio Cabrujas, acompañando al ministro de Cultura, Ernesto Villegas. El evento incluyó teatro, presentaciones de muñequeras, canto y el lanzamiento de la “Misión Cambur Pintón” por parte del ministro. La actividad fue muy bien recibida por los niños, con quienes quedaron comprometidas para futuros talleres.

Arte con identidad mirandina

Karina se identifica como una artesana que teje la identidad del estado Miranda. Su trabajo se enfoca en personajes históricos del país, como Bolívar, Miranda y Manuela Sáenz. Durante la celebración, presentó una pieza emblemática del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, la cual generó gran impacto.

Alianza ministerial y expansión de talleres

Se destacó en la entrevista una instrucción del ministro Villegas sobre la alianza entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación para que estas actividades culturales no se limiten a lo realizado el 13 de enero, sino que se extiendan. Rivas mencionó que más de 3 mil muñequeras a nivel nacional se están desplegando en sus territorios.

La artesana anunció que coordinará con la directora de cultura de la parroquia Petare para realizar próximos talleres, posiblemente en el Museo de Arte Popular.

Invitación abierta a la comunidad

Finalmente, Karina Rivas extendió una invitación a todos los artesanos, muñequeros y al público en general a sumarse a estos espacios, destacando la responsabilidad de “rescatar la alegría y la ilusión” y acompañar a niños, jóvenes y adultos mayores en momentos difíciles a través del arte.

