Presidenta encargada explica por qué se está explorando la apertura de embajadas entre Estados Unidos y Venezuela

La Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó este viernes que la posible apertura de embajadas entre Venezuela y Estados Unidos tiene como “objetivo reiterar la denuncia contra la agresión que sufrió nuestro pueblo” y para facilitar las respuestas del país, que serán en el ámbito de la Diplomacia Bolivariana de Paz.

Texto: Alba Ciudad (LBR) / Fotos: Prensa Presidencial

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV) tras la inauguración de obras de salud en La Candelaria, Rodríguez señaló que “nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras niñas, nuestros niños fueron profundamente impactados por una agresión de esta naturaleza. El pueblo venezolano no merece este tratamiento, no merece estas agresiones por parte de una potencia nuclear”.

“Pero nuestra respuesta será en el ámbito de la diplomacia, y lo dije (el jueves): Nos vamos a ver cara a cara con la diplomacia, y nosotros iremos con nuestra Diplomacia Bolivariana de Paz a defender la paz de Venezuela, la estabilidad de Venezuela, a defender el futuro, a defender nuestra Independencia y a defender nuestra soberanía sagrada e irrenunciable”.

Delcy Rodríguez explica por qué reabren embajadas entre Estados Unidos y Venezuela

Señala que este es un camino para levantar banderas de reivindicación y que permita asegurar el retorno del Presidente Nicolás Maduro y de la Primera Dama, Cilia Flores.

Desde el acto, también reiteró su agradecimiento a los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva; de Colombia, Gustavo Petro y de España, Pedro Sánchez, y al emir de Qatar, con quien sostuvo llamadas telefónicas en los últimos días.

Agradeció profundamente a Lula Da Silva, quien el mismo día de la agresión estuvo muy pendiente de Venezuela, del Presidente, de su esposa, del pueblo y ese mismo día, cuando dijo “¿en qué puedo ayudar?”, la hoy presidenta encargada le comunicó que habían bombardeado el almacén de medicamentos para pacientes con diálisis e inmediatamente mandó medicamentos, los cuales ya llegaron al país. “A los pacientes con diálisis: Ya tenemos garantizado su tratamiento”.

También fue muy agradecida con el emir de Qatar, quien en las horas más duras de la madrugada, cuando Venezuela estaba siuendo agredido, él ayudó con su gobiero y su primer ministro, para obtener la primera fe de vida del Presidente Maduro y la Primera Combatiente, Cilia Flores. “Quiero agradecerle en nombre del gobierno y del pueblo de Venezuela por facilitar un canal de comunicación y diálogo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela, y sé que está ayudando en una agenda de trabajo que sea beneficiosa para ambas partes, en el marco del respeto al derecho internacional y del respeto a nuestra soberanía y a nuestra independencia”.