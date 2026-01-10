Movimientos sociales marcharon en Caracas exigiendo la liberación de Maduro y Cilia Flores (+Fotos)

Movimientos Sociales tomaron las calles de Caracas en una Gran Marcha para exigir la liberación del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

Texto: CiudadCCS (Nailet Rojas) / Fotos: Bernardo Suárez y Edys Glod

La jornada estuvo liderada por el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, que ratificó que el pueblo venezolano se mantiene movilizado y trabajando junto al Estado, en defensa de la soberanía nacional y del proyecto político liderado por el presidente constitucional.

Durante su intervención, Fernández destacó la organización de los movimientos sociales tanto en Venezuela como en el ámbito internacional, subrayando que “la fuerza vulnerable de trabajadores, el movimiento comunero y el movimiento sin tierra se articulan para hacer reclamos justos y recibir respuestas concretas”.

En ese sentido, señaló que el Congreso de los Movimientos Sociales busca consolidar una agenda común de lucha, enmarcada en lo que el presidente denominó el Reto 2026.

Asimismo, el jefe de Gobierno enfatizó que se promoverán todos los mecanismos del derecho internacional para exigir la restitución del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, quienes —afirmó— fueron secuestrados por fuerzas imperiales.

“Nuestra movilización permanente tiene como objetivo garantizar que se devuelva a nuestro presidente electo, constitucional, Nicolás Maduro, y a nuestra primera combatiente, Cilia Flores. Aquí está el pueblo caminando, exigiendo justicia”, expresó.

Fernández también aseguró que la presidenta encargada Delcy Rodríguez cuenta con el respaldo de los poderes del Estado y de los movimientos sociales, para llevar adelante los reclamos jurídicos pertinentes ante instancias internacionales.

“Venezuela ha dado argumentos reales y claros en la defensa de su presidente y ha generado condiciones para que el mundo escuche la verdad frente al imperialismo”, concluyó.

Pueblo movilizado y cumpliendo su tarea histórica

En la concentración, participó también el dirigente revolucionario Héctor Rodríguez, quien dirigió un mensaje a los movimientos sociales y partidos del Gran Polo Patriótico, destacando la conciencia, fuerza y compromiso del pueblo venezolano ante el escenario de agresión imperial.

Rodríguez recordó que esta jornada responde a una instrucción directa del presidente Maduro, emitida al cierre de la Constituyente de los Trabajadores en diciembre pasado.

“Nos dijo: Asambleas municipales 5 y 6, estatales 7 y 8, y el 9 nos vemos a nivel nacional. Aquí estamos, cumpliendo”, expresó.

El dirigente relató que, pese a las dificultades propias de la primera semana de enero, el pueblo respondió con organización y determinación.

“El presidente nos advirtió que debíamos estar alerta, en tensión, movilizados. Aunque algunos dicen que los agarró de sorpresa, al presidente no lo agarró de sorpresa. Él estaba preparado y nos preparó para cualquier escenario”, afirmó.

Rodríguez denunció el escenario atroz que vive Venezuela, marcado por bombardeos, asesinatos y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. “Nos parecía difícil de creer que fueran capaces, pero el presidente lo advirtió. Dio instrucciones públicas y privadas, y nosotros las vamos a cumplir a plenitud”, aseguró.

Palabras de Héctor Rodríguez y Nicolás Maduro Guerra en marcha de movimientos sociales

Asimismo, destacó el ejemplo de liderazgo y valentía de Nicolás Maduro, y llamó a estar a la altura del momento histórico. “No podemos hacer menos que él. Tenemos que asumir nuestra tarea”, dijo.

Finalmente, transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas de la agresión, subrayando que los movimientos sociales están comprometidos con la defensa de la soberanía y la restitución del orden constitucional.

Agradecen solidaridad mundial

Por su parte, el diputado Nicolás Maduro Guerra, que también intervino en la concentración, agradeció las múltiples expresiones de solidaridad recibidas desde Venezuela y el mundo, al tiempo que denunció el secuestro del jefe de Estado y su esposa por parte de fuerzas extranjeras. “Gracias por tantas muestras de solidaridad, no sólo en el país, sino en cada rincón del mundo donde se alza la voz por la verdad de Venezuela”, expresó el parlamentario.

En su mensaje, recordó la protesta realizada frente a la “cárcel de la dignidad” en Brooklyn, Nueva York, donde se mantiene la exigencia internacional por la liberación del mandatario. Maduro Guerra compartió un testimonio personal sobre el temple del presidente Maduro, “lo vi llegar con serenidad y aplomo. Lo conozco desde que nací. Tiene una fe profunda en nuestro Señor Jesucristo y la paz que da la tranquilidad de conciencia. No tengamos duda de que van a regresar”.

El diputado aseguró que el Gobierno Bolivariano continúa ejecutando el plan trazado por el propio presidente antes de su secuestro. “Todo lo que estamos haciendo hoy como gobierno fue aprobado personalmente por él. Nos dejó instrucciones claras: el Plan de la Patria, las 7 Transformaciones, los 5 puntos de negociación. Estamos cumpliendo su mandato con Delcy Rodríguez al frente de la presidencia encargada y el alto mando político en dirección colectiva”, afirmó.

Además, ratificó que el pueblo venezolano recibirá con los brazos abiertos al presidente y a la primera dama cuando sean liberados. “Venezuela se mantiene firme ante las agresiones injerencistas. Aquí hay un pueblo consciente, movilizado y leal a su líder”, concluyó.