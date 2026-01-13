Presidenta (E) Delcy Rodríguez se reunió con jefes de misión de la Unión Europea, Reino Unido y Suiza

Este lunes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro estratégico con jefes de misión de los países miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y la Confederación Suiza. La información fue suministrada por el canciller de la República, Yván Gil.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

«Hemos repasado el estado de las relaciones entre Venezuela y los gobiernos de la Unión Europea, del Reino Unido y de la Confederación Suiza», precisó Gil al culminar la actividad, calificando el encuentro como una reunión «franca, cordial y amena».

El diplomático venezolano destacó que, entre los puntos tratados, resalta la necesidad de avanzar en una etapa de relacionamiento productivo y de abrir vías de diálogo cada vez más profundas e intensas.

Asimismo, informó que se revisaron los vínculos en sectores estratégicos: «Repasamos las relaciones comerciales y económicas en áreas como energía, educación, ciencia, tecnología e industria farmacéutica, en las cuales empresas europeas han estado radicadas en Venezuela durante mucho tiempo», afirmó.

En este sentido, indicó que la presidenta encargada envió un mensaje claro: la cooperación debe desarrollarse bajo el marco del respeto y la igualdad de los Estados y añadió que «estamos dispuestos a avanzar en una agenda nueva e intensa de trabajo para el bienestar de los pueblos de Europa y de Venezuela».

Recientemente, la presidenta encargada Delcy Rodríguez también ha conversado vía telefónica con los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; y el Presidente del Gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez. El propósito central de estos contactos fue informar sobre la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra la Nación.

Balance del ataque del 3 de enero

En la reunión también participaron el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Durante el encuentro, las autoridades presentaron un balance sobre los hechos ocurridos el pasado 3 de enero.

Gil denunció que el 3 de enero se violó el derecho internacional y la soberanía nacional. «Nuestro pueblo fue atacado y nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, junto a la primera dama, fueron secuestrados», recordó.

Finalmente, el canciller señaló que durante la jornada se ratificó el compromiso con la legalidad internacional. «Hemos afirmado en esta reunión el apego de los países de Europa, la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido a los principios del derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, que debe prevalecer», concluyó.