Activados grupos de lectura en apoyo al Presidente Maduro y la Primera Dama Cilia Flores

Como un acto de conciencia política y compromiso patrio para enfrentar la injerencia extranjera y exigir la devolución del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, secuestrados por el gobierno imperialista de EE. UU., se activaron grupos de lectura en las 22 salas de Autogobierno Popular y Comunal del municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda.

Texto: Cenal

Miembros de los consejos comunales y la comunidad organizada se sumaron a estos círculos de lectura para analizar y debatir dos obras fundamentales que contextualizan la realidad geopolítica actual: La Doctrina Monroe contra América Latina y el Caribe (1823-2023) y La Batalla de Ayacucho, editados por Monte Ávila Editores Latinoamericana y El Perro y la Rana para la Comisión Presidencial para la Conmemoración del Bicentenario, respectivamente.

El primero reúne quince ensayos compilados por investigador cubano Carlos Oliva Campos que recorren doscientos años de invasiones, injerencias y agresiones de Estados Unidos hacia las naciones del sur de sus fronteras, luego de sus procesos de independencia.

El segundo título, que integra la Colección Bicentenario de Ayacucho, nos recuerda con una recopilación de cuadros realizada por Manuel Landaeta Rosales, como ofrenda al primer centenario del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre (1795), la batalla que decidió la independencia del Bajo y Alto Perú, y que selló la libertad de Suramérica, librada el 9 de diciembre de 1824.

La lectura y análisis de estos textos, promovida por la alcaldía del municipio Cristóbal Rojas y el Centro Nacional del Libro (Cenal), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), permitió a los asistentes profundizar en la historia de resistencia del continente y denunciar ante el mundo el secuestro del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y la primera dama, Cilia Flores, hoy prisioneros de guerra, así como reafirmar la defensa de la soberanía nacional y el derecho a un futuro de paz.