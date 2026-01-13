Juventud tomará calles de Caracas con “Pancartazo” por la soberanía

En el marco del despliegue comunicacional del Vértice 6 “¡Vamos a Comunicar!” de la Gran Misión Venezuela Joven, este martes 13 de enero, las brigadas de agitación y propaganda realizarán una toma cultural y política en tres puntos estratégicos de la Gran Caracas.

Texto y foto: Prensa GMVJ

Bajo la consigna de la defensa de la soberanía nacional y la exigencia de libertad inmediata para el presidente, Nicolás Maduro y la primera dama combatiente, Cilia Flores, los jóvenes creadores de contenido, artistas y comunicadores populares realizarán un “Pancartazo y Toma de Semáforos” para sensibilizar a la población y alzar la voz ante la comunidad internacional.

La información fue anunciada la mañana de este martes, por la jefa de la Gran Misión Venezuela Joven, Génesis Garvett, a través de una publicación en su cuenta Instagram.

“Nos preparamos con pancartas, con las ideas, con la verdad, para ir a las calles siempre a defenderla, a la patria, SI!”, difundió acompañado de diversas fotografías y vídeos.

Los puntos previstos son:

  • Semáforo frente a Plaza La Juventud. Metro Bellas Artes
  • Semáforo Av Bolívar Frente Museo de los Niños. Metro Parque Central
  • Capitolio Frente al MetroCenter. Metro Capitolio

La cita está pautada para las 4:00 de la tarde, hora en la que el dinamismo de la ciudad se convertirá en el escenario perfecto para la denuncia creativa.

Desde la Gran Misión Venezuela Joven, hacemos una invitación abierta a todos los movimientos sociales, colectivos de artistas, estudiantes y a la familia venezolana, en general, a sumarse a esta jornada. No es solo una actividad de una estructura, sino un llamado a la conciencia nacional para que cada venezolano, con su pancarta o su voz, se convierta en multiplicador del mensaje de soberanía y justicia que hoy el país reclama.

