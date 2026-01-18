Falleció el historiador y periodista Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez

En horas de la tarde de este domingo 18 de enero, se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del historiador y periodista, ganador del Premio Nacional de Historia, Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez, quien fue descrito por el titular del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, como «viejo roble revolucionario —bolivariano, chavista y comunista desde casi la infancia, transcurrida en Altagracia de Orituco— que acaba de despedirse de este plano a los 93 años, rodeado del amor de la hermosa familia».

Texto: Diario Vea

El ministro, a través de su dirección digital de la plataforma de Instagram @ernestovillegaspoljak, expresó: «Quiero creer que se fue al cielo de los comunistas y que allá anda abrazado con su amada Mercedes, echando cuentos con mi viejo, Cruz Villegas, con quien compartió confinamiento en el Amazonas en tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez, y con su hermano poeta y «pintor Juan Calzadilla», como se le decía para distinguirlo de su hijo homónimo, se hacía querer fácilmente por su sencillez, lucidez y jovialidad, sorprendente en un señor de su edad».

«Vaya mi abrazo a su hermana Marisol y a sus hijos Pedro Calzadilla Pérez, actual presidente del CELARG; Argelia, Alejandro y Luis Carlos Calzadilla, todos entrañables amigos y dignos herederos de las cualidades de su viejo, solidaridad que extiendo hasta los demás descendientes y afectos del patriarca gracitano», indicó Villegas Poljak.

Seguidamente relató en su mensaje que Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez fue reconocido por el jefe de Estado Nicolás Maduro como su primer maestro de marxismo.

Sobre la formación académica de Calzadilla Álvarez, especificó que obtuvo la licenciatura de Periodismo en la Universidad Central de Venezuela en el año de 1964 y en Historia se licenció en esa misma casa de estudios en 1973.

También informó el ministro de la Cultura que Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez «formó parte de los fundadores de la revista Tierra Firme y del Fondo Editorial Tropykos. «Publicó El Valle de Orituco, trescientos años de historia (1999), De lo que vi y oí en Orituco (2000), Natividad Solórzano, el último caudillo (2002), El pabellón de los rojos (2006), Cerrero… sin azúcar (2010), La calle 9 (2020), El día en que un cometa chocaría con la Tierra (2022) y El último Francisco de Paula (2025). ¡Honor y gloria!».

La Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también emitió un mensaje de condolencias. “Acompañamos al profesor Pedro Calzadilla ante la partida de su padre, Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez, a sus 93 años de edad. Historiador, periodista y Premio Nacional de Historia, cuya militancia en la Historia Insurgente deja una huella eterna, fue un gran luchador. Nos solidarizamos con su familia ante este momento de dolor”.