La Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela inaugura la temporada 2026 en Quebrada Honda

La Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y las orquestas Sinfónica Juan José Landaeta, Barroca Simón Bolívar y de Cámara Simón Bolívar son las encargadas de iniciar la programación de actividades académicas y artísticas del 2026 en el Centro Nacional de Acción Social por la Música

Texto: Nota de prensa

Los directores Gonzalo Hidalgo, Boris Paredes y Andrés David Ascanio han seleccionado cuidadosamente un repertorio diverso que se presentará los días 24, 25, 30 y 31 de enero en Quebrada Honda.

El sábado 24 de enero, a las 4:00 p.m., en la Sala Simón Bolívar, la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la batuta del maestro Gonzalo Hidalgo, ofrecerá un concierto que se pasea por obras del periodo romántico. Esta presentación, con entrada libre, abre la agenda que El Sistema ha preparado para este año.

El programa iniciará con la Sinfonía No. 38, en re mayor, K. 504 “Praga” de Wolfgang Amadeus Mozart; escrita en tres movimientos. Seguidamente, el público podrá disfrutar de la Sinfonía Fantástica, Op. 14 de Héctor Berlioz, una obra en cinco movimientos que narra la historia de un artista obsesionado con un amor no correspondido.

Legado, cuatro y trompeta

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, dirigida por el maestro Andrés David Ascanio, subirá al escenario el domingo 25 de enero a las 11:00 a.m., de la Sala Simón Bolívar y contará con la participación solista del cuatrista Deogo Casanova.

Con El Caimán de Paul Desenne; el Concierto No.1 para cuatro, orquesta y percusión de Orlando Cardozo y las Danzas Sinfónicas de Serguéi Rajmáninov; la orquesta llevará al público por un viaje musical cargado de ritmos enérgicos, retos técnicos e identidad cultural.

Por su parte, la Orquesta Barroca Simón Bolívar, presentará el concierto titulado ¡Qué Bach!, el viernes 30 de enero, a las 4:00 p.m., en la Sala Simón Bolívar, bajo la dirección musical del maestro Boris Paredes, el repertorio explorará diversas obras de la prolífica y talentosa dinastía Bach.

Para cerrar este ciclo, la Orquesta de Cámara Simón Bolívar se presentará el viernes 31 de enero a las 5:00 p.m., nuevamente bajo la batuta de Andrés David Ascanio. Esta función contará con la participación especial del trompetista Eugenio Carreño Jr., principal de la Orquesta Nacional de Lyon en Francia; quien se formó dentro de El Sistema.

El repertorio incluirá Variations Gregoriennes sur un Salve Regina de Henri Tomasi, con la colaboración destacada del reconocido organista Pablo Castellanos; la Obertura “Sueño de una Noche de Verano”, Op. 21 de Félix Mendelssohn; el Concertino pour trompette et orchestra de André Jolivet, con Claudio Rubera en el piano; para cerrar con Elegía de Ikser Mijares. Todos estos conciertos serán con entrada libre.

La programación para este nuevo año 2026 avanza para reafirmar los logros del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, cuyo órgano rector es la Fundación Musical Simón Bolívar, adscrita al Ministerio para el Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.