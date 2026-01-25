Conmoción en Minneápolis luego de que ICE asesinara a un enfermero de 37 años

Mucha conmoción y fuertes protestas ocurrieron este sábado en Minneápolis, Estados Unidos, luego de que varios agentes federales de migración de Estados Unidos agredieran y uno de ellos asesinara a tiros a un enfermero de 37 años, de nombre Alex Pretti. Es la segunda persona que muere a tiros a manos de un agente federal en la ciudad en lo que va de mez.

Texto: Alba Ciudad, BBC y RT

De acuerdo con los videos publicados en la Red, varios agentes federales retuvieron a un hombre en el suelo, antes de que uno de los uniformados desenfundara su arma y le disparara repetidamente.

Según los videos, el hombre estaba grabando con su teléfono móvil un procedimiento del ICE e intentó defender a una mujer, que fue violentamente empujada por uno de los efectivos. En los videos no se ve a Pettri con armas en sus manos. Una vez está en el piso, sometido por cuatro funcionarios del ICE, uno de ellos le remueve un arma que tenía en la cintura y, después de eso, otro de ellos abre fuego contra el enfermero.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Tras el tiroteo, más de un centenar de manifestantes —cifra que creció con rapidez— se congregaron en el lugar para exigir el arresto de los agentes federales implicados. Ante la escalada de violencia, las fuerzas del orden desplegaron vehículos blindados, dispersaron la protesta con gases lacrimógenos y realizaron arrestos.

El Departamento de Seguridad Nacional comunicó que agentes federales estaban realizando un operativo para localizar a un inmigrante indocumentado buscado por agresión violenta. En el momento de los hechos un individuo que llevaba una pistola se acercó a los uniformados; los agentes intentaron desarmarlo, pero este se resistió violentamente.

Posteriormente, la Administración de Donald Trump publicó en sus redes sociales fotos de la supuesta arma que portaba el hombre al momento de ser abatido; el propio mandatario compartió la publicación, con el siguiente texto (traducción al español por X):

Esta es la pistola del pistolero, cargada (¡con dos cargadores llenos adicionales!) y lista para disparar. ¿De qué se trata todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes de ICE? ¿El alcalde y el gobernador los despidieron? Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que ICE tuvo que protegerse a sí mismo. ¡No es fácil! ¿Por qué Ilhan Omar tiene 34 millones de dólares en su cuenta? ¿Y dónde están las decenas de miles de millones de dólares que han sido robados del otrora gran estado de Minnesota? Estamos allí por un fraude monetario masivo, con miles de millones de dólares desaparecidos, y delincuentes ilegales a los que se les permitió infiltrarse en el estado a través de la Política de Fronteras Abiertas de los demócratas. Queremos que nos devuelvan el dinero, y lo queremos, ¡YA! Esos estafadores que robaron el dinero irán a la cárcel, ¡donde deben estar! Esto no es diferente a un gran robo a un banco. Gran parte de lo que están presenciando es un encubrimiento de este robo y fraude. El alcalde y el ¡Los gobernadores están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante! En cambio, estos políticos santurrones deberían buscar los miles de millones de dólares que se les han robado a los habitantes de Minnesota y a los Estados Unidos. ¡DEJEMOS QUE NUESTROS PATRIOTAS DE ICE HAGAN SU TRABAJO! 12,000 inmigrantes ilegales delincuentes, muchos de ellos violentos, han sido arrestados y expulsados ​​de Minnesota. ¡Si todavía estuvieran allí, verían algo mucho peor de lo que están presenciando hoy! — Presidente Donald J. Trump

Posteriormente, la familia de Pretti publicó un comunicado en respuesta:

“Estamos desconsolados, pero también muy enojados. Alex era una persona de buen corazón que quería mucho a su familia y amigos, y también a los veteranos estadounidenses a quienes cuidaba como enfermero de la UCI en el hospital de veteranos de Minneapolis. Alex quería marcar la diferencia en este mundo. Lamentablemente, no estará con nosotros para ver el impacto que tuvo. No uso el término “héroe” a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer. Las mentiras repugnantes que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprobables y asquerosas. Es evidente que Alex no tenía un arma cuando fue atacado por los matones cobardes y asesinos de ICE de Trump. Tenía su teléfono en la mano derecha y la mano izquierda vacía levantada por encima de la cabeza, intentando proteger a la mujer a la que ICE acababa de empujar al suelo, mientras le rociaban gas pimienta. Por favor, difundan la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre. Gracias.”

Reacción de las autoridades estatales

El gobernador de Minesota, el demócrata Tim Walz, transmitió a la Casa Blanca que “el estado debe liderar la investigación” sobre el tiroteo y que quiere “que los investigadores estatales garanticen la justicia”. Además, instó a los ciudadanos a mantener la calma y dar espacio mientras las autoridades procesan la escena. No obstante, en un mensaje posterior comunicó que efectivos de la Guardia Nacional serán desplegados en el estado debido al caos generado.

Por su parte, el alcalde de Mineápolis, el también demócrata Jacob Frey, reiteró su llamado a poner fin al despliegue del ICE en la ciudad. “¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más, tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esta operación termine?”, se preguntó Jacob Frey.

Por su parte, el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, acusó a las autoridades locales de Minesota de negarse a responder a las peticiones de los agentes del ICE. “Cuando visité Minnesota, lo que más deseaban los agentes del ICE era colaborar con las autoridades locales para que la situación sobre el terreno no se descontrolara“, señaló Vance, indicando que “los dirigentes locales de Minesota hasta ahora se han negado a responder a esas solicitudes”.

Quién era la víctima

Pretti era un ciudadano estadounidense blanco, de 37 años y residente de Minneapolis. Según sus familiares, era enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos que “se preocupaba profundamente por las personas y estaba molesto por la ofensiva contra la inmigración en su ciudad”. La policía confirmó que era un propietario legal de armas cuyas únicas infracciones conocidas eran multas de estacionamiento.

No es el primer incidente

A principios de enero, Renee Nicole Good fue asesinada por un miembro del ICE durante una redada antimigratoria, lo que causó gran conmoción y rechazo entre los residentes de la zona, quienes catalogaron las acciones de los agentes como un acto violento innecesario.

Desde entonces se han registrado varios casos de exceso de fuerza por parte de los agentes migratorios contra la población durante las redadas. Por su parte, los residentes de la ciudad salen a las calles en medio de una huelga general para exigir que los agentes de la ICE abandonen el estado.