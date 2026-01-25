Celebrarán 240 años de la llegada de Francisco de Miranda a Rusia

 • 0 Comentarios

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, sostuvo un encuentro con el embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, en Caracas, para afianzar los lazos de cooperación entre ambos países.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Roiner Ross

Durante el encuentro el embajador, Sergey Mélik-Bagdasárov, manifestó la voluntad de su gobierno de mantener activa la cooperación con Venezuela en rodas las areas, incluida la cooperación cultural.

Ambas autoridades coincidieron en enmarcar todas las iniciativas de cooperación cultural de este año en la celebración de los 240 años de la llegada del Generalísimo Francisco de Miranda a Rusia.

Asimismo, las autoridades expresaron la voluntad de renovar instrumentos de cooperación bilateral para el beneficio de creadores venezolanos y rusos que afianzan los vínculos estratégicos entre ambos países.

